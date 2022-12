Bigflo et Oli font un son pour Noël avec Inoxtag, mais il ne sortira nulle part

Les rappeurs toulousains Bigflo et Oli ont fait un son pour Noël avec le youtubeur Inoxtag. Cependant, le titre ne sera pas proposé sur les plateformes musicales.

En studio, Bigflo et Oli font un son pour Noël avec le youtubeur Inoxtag. Mais il ne sera disponible sur aucune plateforme. © Inoxtag – Youtube – capture d’écran

C’est une des surprises de Noël. Les frangins de Toulouse Bigflo et Oli ont fait une chanson pour Noël avec le vidéaste Inoxtag. Le titre figure dans une vidéo mise en ligne par le youtubeur aux 5,8 millions d’abonnés sur sa chaîne samedi 24 décembre.

Toutefois, il convient de préciser aux fans des rappeurs que la chanson ne sera disponible nulle part ailleurs que dans la vidéo d’Inoxtag. En effet, « le son avec Bigflo et Oli ne sortira malheureusement pas sur les plateformes », a fait savoir le vidéaste parisien dimanche 25 décembre sur son compte Instagram.

Bigflo et Oli dans le calendrier de l’avant d’Inoxtag

La production d’Inoxtag a organisé pour lui un calendrier de l’avant avec une surprise par jour. Une des surprises était de faire une chanson avec les rappeurs toulousains sur le thème de Noël.

Bigflo et Oli se sont donc rendu dans le studio d’Inoxtag à Paris (à partir de la 9e minute de la vidéo). « Je ne suis pas sûr que la qualité sera au rendez-vous, mais on va faire ce qu’on peut. On a une heure pour faire un son de Noël », annonce Florian. En réalité, le trio a mis plus de temps.

Pendant que l’aîné des frères s’est occupé de la prod, Oli s’est attelé à chercher des punchlines avec un Inoxtag surexcité. « C’est mon premier tournage avec Inox, je n’ai pas l’habitude », lâche Bigflo.

Après avoir enregistré la chanson, Bigflo, Oli et Inoxtag ont aussi enregistré un clip (14e minute). Deux jours après sa publication, la vidéo compte 1,6 million de visualisations.