Une bague vendue 48 500 euros après un prêt sur gage à Toulouse

Un solitaire avec un diamant de 7,9 carats a été vendu aux enchères pour 48 500 euros après un prêt sur gage au Crédit municipal de Toulouse.

Un solitaire, une bague avec un diamant de 7,9 carats, vendus 48 500 euros. © Crédit municipal de Toulouse

C’est une vente exceptionnelle. Un solitaire, une bague avec un diamant de 7,9 carats, a été vendu aux enchères pour un montant de 48 500 euros sous le marteau de Maître Chausson, fait savoir le Crédit municipal de Toulouse lundi 26 septembre.

« Mis aux enchères de septembre 2022, le solitaire suscite de l’intérêt. Les enchères débutent aux alentours des 25 000 euros pour une adjudication à 48 500 euros », précise le Crédit municipal de Toulouse dans un communiqué. « Une fois les sommes dues à l’établissement perçues, l’ancien propriétaire de ce beau bijou touchera la différence entre le montant prêté et le montant adjugé, soit un boni de plus de 39 000 euros. »

La mise aux enchères après le prêt sur gage à Toulouse

Le Crédit municipal de Toulouse pratique le prêt sur gage. N’importe qui peut y déposer un objet de valeur en échange d’argent frais, comme dans les films. « Les usagers restent propriétaires de leur bien et peuvent le récupérer quand ils le désirent moyennant le paiement du capital prêté et des intérêts. Si le paiement n’est pas effectué, l’objet finira par être vendu aux enchères », précise l’institution.

Lorsqu’un objet est déposé en garantie, le prêt a une durée initiale de six mois. Son propriétaire peut ensuite le solder avant son terme et récupérer l’objet. Il peut aussi prolonger le contrat pour une nouvelle période de six mois, autant de fois qu’il le souhaite, temps qu’il règle les intérêts. Il peut enfin demander la vente.

Pour info, une nouvelle vente aux enchères est prévue le 6 octobre.