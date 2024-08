Toulouse : les autorités sur le qui-vive pour le match TFC – OM

La rencontre entre le TFC et l’OM, ce samedi 31 août au Stadium de Toulouse, est considérée comme “à risque” par les autorités. Un important dispositif de sécurité sera donc mis en place pour l’encadrer.

© Spech/Shutterstock.com

Le match entre le TFC et l’Olympique de Marseille, prévu ce samedi 31 août à 21 heures au Stadium de Toulouse, est très attendu par les supporters. La préfecture de la Haute-Garonne a annoncé une série de mesures de sécurité renforcées pour encadrer cette rencontre et éviter les débordements.

Classé “match à risques” par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH), ce rendez-vous verra la mise en place de dispositifs stricts pour encadrer les supporters et assurer la sécurité publique. Le PC sécurité du Stadium sera activé avec la présence des services de sécurité et de secours, tandis que Toulouse Métropole mettra à disposition une salle de crise en cas d’incident majeur. Le TFC déploiera des dispositifs anti-intrusions et anti-projections sur le terrain. Les supporters de l’OM seront encadrés de manière stricte, avec un accès au Stadium uniquement pour ceux munis de billets délivrés par le club marseillais.

TFC – OM : les supporters marseillais très encadrés à Toulouse

Une interdiction de déplacement dans la ville de Toulouse sera en vigueur pour les supporters de l’OM du samedi 31 août à 8 heures au dimanche 1ᵉʳ septembre à 6 heures dans un périmètre défini par les autorités. L’utilisation de pétards, fumigènes et autres engins pyrotechniques sera strictement interdite dans ce périmètre. De plus, les forces de l’ordre seront autorisées à utiliser des drones pour surveiller les environs du Stadium et de Pech David, afin de prévenir tout trouble à l’ordre public.

Enfin, le pont Pierre de Coubertin sera fermé à la circulation 2h30 avant le début du match, rouvrira au coup d’envoi, puis fermera à nouveau 15 minutes avant la fin de la rencontre pour faciliter l’évacuation du public.