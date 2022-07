Le Stade Toulousain annonce le prolongement d’Arthur Bonneval, un des cadres des Rouge et noir, et Baptiste Germain, prêté au Biarritz olympique pour la prochaine saison.

Arthur Bonneval et Baptiste Germain prolongent avec le Stade Toulousain. Crédit photo : Stade Toulousain

Le Stade Toulousain poursuit son plan Trajectoire 2027. Le club haut-garonnais vient d’annoncer, coup sur coup, lundi 18 juillet, le prolongement de deux joueurs.

Le premier axe du projet des Rouge et noir consiste à consolider les cadre. Ainsi, le Stade Toulousain fait savoir qu’Arthur Bonneval, 27 ans, prolonge son bail à Ernest Wallon jusqu’en 2023. L’ailier a subi plusieurs blessures durant la saison et son contrat est arrivé à son terme le 30 juin dernier. Son départ pour le Racing 92 ou le Club Toulonnais ne s’est, à l’évidence, pas concrétiser. Le joueur reste donc dans son club formateur pour un an de plus.

𝗔𝗿𝘁𝗵𝘂𝗿 𝗕𝗼𝗻𝗻𝗲𝘃𝗮𝗹 prolonge jusqu'en 𝟮𝟬𝟮𝟯 💪



Formé au Stade, 𝗔𝗿𝘁𝗵𝘂𝗿 poursuivra son parcours au Club la saison prochaine 🤝



Axe 1️⃣ : Consolider ses cadres #Trajectoire2027 pic.twitter.com/z9rrs9TpCj — Stade Toulousain (@StadeToulousain) July 18, 2022

Autre annonce importante : le Stade Toulousain prolonge également son contrat avec Baptiste Germain, 21 ans. C’est l’axe numéro 3 du plan Trajectoire 2027. Il était déjà prévu que le numéro 9 reste à Toulouse jusqu’en 2023. Le nouvel accord court jusqu’en 2025. En revanche, les supporters ne verront pas Baptiste Germain porter le maillot des Rouge et noir la saison prochaine. En effet, le joueur est prêté au Biarritz Olympique, un club évoluant en Pro D2. L’an dernier, il a joué 19 matches. Sur la côte basque, le demi de mêlée cherchera à gagner du temps de jeu.

𝐁𝐚𝐩𝐭𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐆𝐞𝐫𝐦𝐚𝐢𝐧 prolonge jusqu'en 𝟐𝟎𝟐𝟓💫



Notre 𝕟°𝟡, sous contrat jusqu'en 2023, s'engage pour 2 années supplémentaires avec le 𝐒𝐭𝐚𝐝𝐞.

Cette saison, il sera prêté au @BOPBweb🤝



Axe 3️⃣ : 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝𝐢𝐫 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐬𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #Trajectoire2027💪 pic.twitter.com/V38p0fy25w — Stade Toulousain (@StadeToulousain) July 18, 2022

Arthur Bonneval et Baptiste Germain rejoignent la liste des prolongations déjà annoncées par le Stade Toulousain durant le mercato estival. Cette liste inclut Thibaut Flament, Cyril Baille, François Cros, Antoine Dupont, Peato Mauvaka, et Romain Ntamack.

Sur le terrain, ils seront entourés par les nouvelles recrues du Stade Toulousain. Pour la prochaine saison, le club a déjà annoncé les arrivées de l’international italien Ange Capuozzo de Grenoble, de l’ailier Arthur Retière de La Rochelle, du demi de mêlée Paul Graou en provenance d’Agen et du troisième ligne Alexandre Roumat de l’UBB.