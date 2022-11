Les animaux font la pub dans le nouveau musée Paul-Dupuy

L’exposition temporaire “Hiboux, Toutous, Matous : Les animaux font la pub” est à retrouver au musée des Arts précieux Paul-Dupuy, depuis sa réouverture le 16 novembre.

Le “Projecteur Pathé Kok et sa boîte, projecteur 28 mm” est à retrouver dans la nouvelle muséographie. Crédit photo : ©François Pons.

Fini le musée Paul-Dupuy. Désormais, il faut l’appeler “le musée des Arts précieux Paul-Dupuy”. Après trois ans de travaux, le musée des arts décoratifs et des arts graphiques de la Ville de Toulouse a rouvert, ce mercredi 16 novembre. Ce retour s’accompagne d’une exposition temporaire.

“Hiboux, Toutous, Matous : Les animaux font la pub” est un « accrochage temporaire sur la thématique des animaux qui dévoile la richesse des fonds des affiches publicitaires du musée des Arts précieux Paul-Dupuy et du Matou, désormais intégré aux collections d’arts graphiques du musée », explique le site internet flambant neuf du musée.

Un musée Paul-Dupuy réinventé

L’exposition d’affiches publicitaires animales n’est pas la seule chose à voir dans ce musée revisité. La scénographie, inédite, souhaite refléter la préciosité, à l’image du nouveau nom du musée ou de son bâtiment : un ancien hôtel particulier du quartier historique des Carmes.

Ainsi, deux étages se sont transformés en « cabinets de préciosités », et un en « cabinet du temps ». Les uns regorgent de faïence, de porcelaine, d’artefacts religieux ou profanes, de matériaux (or, corail, cristal…) tandis que l’autre est composé d’une grande collection d’horloges, datant du XVII au XXe siècle. D’autres collections viennent enrichir la muséographie en retraçant l’histoire du cinéma et de la projection cinématographique.

Mais au musée Paul-Dupuy, les nouveautés sont aussi techniques. Il s’est enrichi « de dispositifs innovants comme des animations vidéo et en 3D ou des installations tactiles faciles d’usage pour tous les publics », indique la Ville de Toulouse.

Nouveau nom, nouveaux espaces, ce musée repensé veille toutefois à la même mission : être le gardien de quelque 150 000 œuvres.