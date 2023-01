Une ancienne star du Stade Toulousain recrutée par France Télévision

L’ancien joueur du Stade Toulousain et du XV de France Yannick Nyanga rejoint l’équipe de consultants de France Télévision. Il commentera les matchs du tournoi des Six Nations.

Yannick Nyanga à l’entraînement avec le Stade Toulousain en 2011. Crédit photo : CC BY PierreSelim

Un renfort important. L’ancien joueur du Stade de France et du XV de France Yannick Nyanga entre dans le giron de France Télévision. Le groupe audiovisuel public annonce dans le communiqué dévoilé jeudi 5 janvier que l’ancien troisième ligne aile rejoint son équipe de consultants, dans laquelle officie déjà Vincent Clerc, son ancien coéquipier à Toulouse et en équipe de France.

L’ex-Stade Toulousain Yannick Nyanga fera ses débuts sur France Télévision dès le mois de février. En tant que consultant, il commentera les matchs du tournoi des Six Nations masculin. En cette année 2023, la compétition se déroulera du samedi 4 février au 18 mars.

Plus précisément, la nouvelle recrue fera partie de la deuxième équipe de consultants du groupe, chargée des autres matches que ceux du XV de France. Il sera lancé dès la première journée du tournoi, lors du match opposant l’Angleterre et l’Écosse, à 17h45. Pour l’occasion, il sera aux côtés de Jean Abeilhou.

Très heureux de rejoindre l’équipe de @francetvsport & @Francetele pour commenter des matchs du Tournoi des 6 nations 2023. Merci pour la confiance. Hâte de découvrir la compétition autrement avec Jean Abeilhou au micro ! 🙌🏾🙏🏾 https://t.co/CCEfi88rae — Yannick Nyanga (@YannickNyanga) January 5, 2023

Dix ans avec le Stade Toulousain et trois titres de champion de France

Ancienne troisième ligne aile, Yannick Nyanga a joué l’essentiel de sa carrière au Stade Toulousain. En dix ans avec les Rouge et Noir, de 2005 à 2025, il a joué 236 matchs et enregistré 140 points. Avec le club toulousain, il a été sacré trois fois champion de France, et une fois champion de la Coupe d’Europe en 2010.

Le joueur s’est également illustré avec le XV de France. Il a porté le maillot des Bleus durant 46 rencontres et marqué 30 points. Il a aussi décroché le titre de champion de France une fois avec le Racing 92, le club avec lequel il a terminé sa carrière de rugbyman. Il

Une fois sa carrière de sportif professionnel terminée en 2018, l’ancien joueur du Stade Toulousain est rapidement devenu consultant dans les médias. Yannick Nyanga a collaboré avec RMC et RMC Sport. Aussi, il a participé à l’émission “Le mag de la Coupe du monde de rugby” sur TF1 en 2019.