Act for climate. Trois rendez-vous organisés à Toulouse

La troisième édition d’Act for climate se déroule du 16 au 18 novembre à Toulouse. Plusieurs rendez-vous sont prévus pour l’occasion.

La troisième édition d’Act for climate se déroule du 16 au 18 novembre à Toulouse. © Pixabay

Organisée par l’association Planet’RSE Toulouse, la troisième édition d’Act for climate se déroule durant trois jours, du 16 au 18 novembre. Ce rendez-vous coïncide avec la dernière ligne droite de la Cop 27 en Egypte qui se tient du 6 au 18 novembre.

Les organisateurs d’Act for climate ont un objectif central : favoriser les effets d’entraînement et le passage à l’action. Ils veulent faire la passerelle entre les engagements internationaux relevés lors des Cop et les actions concrètes menées contre le dérèglement climatique par les acteurs de notre territoire.

Trois rendez-vous gratuits sont prévus dans trois lieux différents de Toulouse dans le cadre d’Act for climate.

« Quel avenir professionnel dans un monde orienté bas-carbone ? »

Mercredi 16 novembre à La Cité (55 avenue Louis Bréguet)

Quel avenir « bas carbone » dans les métiers du commerce, de l’ingénieur, quelles perspectives offertes par les formations en Développement Durable, en RSE ou ESG ?

La journée se décline en séances courtes d’information, en tables rondes, en ateliers participatifs dans l’après-midi pour identifier des solutions aux déficiences pointées actuellement

Act for climate parle d’Économie circulaire au festival Toulouse innovante et solidaire

Jeudi 17 novembre au Village By CA Toulouse (31 allées Jules Guesdes)

Planet’RSE Toulouse est invitée pour de courtes interventions Act For Climate à l’occasion de la journée sur l’économie circulaire proposée par Toulouse Métropole dans le cadre du festival Toulouse innovante et durable.

Des plans « climat » pour chacun, un plan pour tous ?

Vendredi 18 novembre à la Cité de la RSE et de l’Impact (32 rue Riquet)

Sur la base du Plan de Transformation de l’Economie Française (PTEF) élaboré par le think tank The Shift Project, une matinée de tables rondes « sectorielles » permettra d’aborder avec experts et acteurs du terrain les « trajectoires » de décarbonation et d’adaptation qui se dessinent dans différents secteurs sensibles pour notre région : énergie, bâtiment, aéronautique, agriculture et agroalimentaire, mobilité du quotidien, santé.L’après-midi, place à une table ronde sur le financement local de la transition climatique des entreprises puis à deux ateliers participatifs.