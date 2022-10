Coup d’envoi de la 24e édition du festival Danses et continents noirs

FESTIVAL – La 24e édition du festival Danses et continents noirs démarre ce samedi 22 octobre et s’étale jusqu’au vendredi 16 décembre à Toulouse. En voici le programme.

Ça va danser. La 24e édition du festival Danses et continents noirs s’ouvre ce samedi 22 octobre à Toulouse. L’événement se déroule jusqu’au vendredi 16 décembre. « Nous avons le plaisir d’accueillir sur cette édition l’ancien footballeur international Djibril Cissé reconverti en DJ et illustre ambassadeur de l’Afro Dance, accompagné par le danseur-chorégraphe Boun, et la Compagnie Brahim Bouchelaghem qui présente un très émouvant solo en hip-hop à la mémoire de son père migrant d’Algérie. », annoncent les organisateurs, James Carlès et Jean-Christophe Goddard.

Dans la même thématique, le festival Danses et continents noirs montre le travail de la Compagnie Colegram de Tarek Aït Meddour, la nouvelle équipe de la Compagnie James Carlès Dance & Co, et le Yogi Babacar Khane présentera ses travaux sur le yoga égyptien. Les professeurs Coovi Gomez, Lionel Arnaud, et Jean-Christophe Goddard vont conduire deux conférences consacrées à la décolonialité et aux droits culturels.

« Pour beaucoup d’artistes présents sur cette nouvelle édition, c’est une grande première à Toulouse ! Nous sommes très fiers et honorés de participer au rayonnement culturel de telles propositions », indiquent aussi les organisateurs.

Voici le programme du festival Danses et continents noirs à Toulouse

SAMEDI 22 OCTOBRE – KITI TOUR

Djibril Cissé (ancien footballeur international) et Boun vous préparent une masterclass d’exception, avec mix en direct et cours d’afro-hybrid, puis une soirée dansante toujours animée par leur duo de choc

DIMANCHE 23 OCTOBRE

Scène ouverte pluridisciplinaire avec le CROUS et DSH

SAMEDI 29 OCTOBRE – Cie Colegram et Compagnie James Carlès Danse & co

Découvrez la dernière création de James Carlès : “Poesis#3” et la pièce “Tawam” formée par le duo de Tarek Aït Meddour et Pauline Journé.

JEUDI 3 NOVEMBRE

– Conférences “Corps et pensées – Transmissions afro-diasporiques”

– Masterclass exceptionnelle avec Yogi Babacar Khane

– Spectacle “Tremplin all styles #1” pour les artistes amateurs

VENDREDI 4 NOVEMBRE

– Conférences “Droits culturels et décolonisaton des arts et des sciences sociales”

– Spectacle “Tremplin all styles #2” pour les artistes professionnels

MARDI 8 NOVEMBRE – Compagnie Brahim Bouchelaghem et Compagnie James Carlès Danse & co

Découvrez la dernière création de James Carlès : “Les oiseaux pour voler battent des ailes” et la pièce “Zahrbat” de Brahim Bouchelaghem

VENDREDI 16 DÉCEMBRE

Spectacle “Gospel Rivers – Ode à la jeunesse” de et avec Emmanuel Pi Djob et James Carlès

Informations pratiques : les détails du programme et les lieux sont disponibles sur le site du festival.