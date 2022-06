Haute-Garonne. La course Ultra bike France partira de Labège en juillet

La course cycliste Ultra bike France, créée par deux Toulousains, prendra son départ à Labège le 16 juillet pour près de cinq cents kilomètres.

La course cycliste Ultra bike France, créée par deux Toulousains, prendra son départ à Labège le 16 juillet pour près de cinq cents kilomètres. Crédit photo : licence Pixabay – CC MabelAmber

Le défi est lancé. La course cycliste Ultra bike France, créée par les Toulousains Hubert Tissot et Jean-Marc Beriou, prendra son départ à Labège le 16 juillet prochain. La Haute-Garonne constitue la première étape de cet événement amateur qui passera également par six autres départements d’Occitanie d’ici à 2023.

L’ambition est de proposer « aux amateurs de vélo une nouvelle expérience avec des épreuves longues distances plus courtes et plus intenses que les formats classiques du genre, tout en gardant le meilleur de cette discipline », explique le Sicoval, qui appuie l’organisation de l’Ultra bike.

L’étape haut-garonnaise se déroule sur deux jours, jusqu’au 17 juillet, et s’étale sur environ 500 kilomètres en totale autonomie. Ils sont à parcourir seul ou en duo. Deux défis sont proposés : réaliser le parcours en moins de 24 heures pour viser le titre de “challenger”, ou en moins de 34 heures pour être “finisher”.

En Haute-Garonne, « les rouleurs et les grimpeurs devraient trouver leur bonheur sur ce parcours exigeant qui se divise en trois parties distinctes », annonce les organisateurs. « La première partie est un enchaînement de toboggans sur 140 kilomètres, qui vous emmènera de Labège au pied des Pyrénées. La deuxième partie regroupe sur 100 kilomètres, trois cols mythiques du Tour de France (Bales, Portillon, Menté). À mi-course et avant d’attaquer en pleine nuit la dernière section, la plus longue 240 kilomètres, vous pourrez vous ressourcer au bivouac situé à Aspet. La dernière partie du circuit sera animée par des toboggans et le lever du soleil sur les routes du Lauragais. »

Informations complémentaires : les inscriptions se font en ligne sur le site de la course ; tarifs : 180 euros en individuel, 125 euros par personne en équipe.