Haute-Garonne : quelle qualité de l’eau dans les zones de baignade ?

La qualité de l’eau dans les zones de baignade naturelles et artificielles de la Haute-Garonne était “bonne” l’année dernière, selon le rapport 2021 de l’Agence régionale de santé (ARS) Occitanie. Ce n’est plus le cas aujourd’hui sur le lac de Sesquières.

L’ARS indique que la qualité de l’eau des lacs et rivière était “bonne” en Haute-Garonne en 2021 CC 4.0 Paternel 1

Durant l’année 2021, l’Agence régionale de santé (ARS) Occitanie a effectué une soixantaine de prélèvements dans les dix zones de baignades naturelles et artificielles de la Haute-Garonne pour vérifier la qualité de l’eau. Le rapport indique que l’ensemble de ces sites étaient classés en “bonne” ou ”excellente” qualité. En voici la liste :

Plan d’eau aménagé de Villemur-sur-Tarn

Baignade aménagée de Saint-Jory

Lac de Sesquières

Lac de la Ramée

Plan d’eau aménagé de Caraman

Lac de Saint-Ferréol

Lac des Bonnets Muret

Baignade aménagée la Source Carbonne

Lac de la Thésauque

Plan d’eau aménagé de Montréjeau

Surveillance accrue au lac de Sesquières et de la Ramée

Des teneurs élevées en cyanobactéries (autrement appelées algues bleues) ont toutefois été observées durant l’année 2021 dans le lac de Sesquières et celui de la Ramée, à proximité de Toulouse.

Sur ce premier plan d’eau, le seuil de vigilance (fixé à 20 000 cellules par millilitre) a été dépassé, sans pour autant excédé le seuil d’alerte en 2021. En revanche, ce dernier a été dépassé cette année. L’ARS l’a diagnostiqué à la suite d’un contrôle le 17 juin dernier. En conséquence, le site a été fermé. La baignade, les pratiques sportives et la pêche sont d’ailleurs encore interdites, dans l’attente de nouveaux résultats.

La baignade et les activités nautiques à Sesquières sont toujours interdites jusqu'à nouvel ordre.

Un prélèvement de contrôle est prévu mercredi 22 juin prochaine pour vérifier l'évolution de la qualité sanitaire des eaux du lac.

ℹ️ https://t.co/JYFPLxmNCl https://t.co/M4rNfi9YFD — Toulouse Alertes (@ToulouseAlertes) June 21, 2022

Ce seuil d’alerte a également été dépassé sur le site de la Ramée en 2021. Cela a entraîné une suspension temporaire de l’activité de baignade. « Cet épisode s’est traduit par une prolifération massive de cyanobactéries visibles à l’œil nu à la surface du lac », explique l’ARS. Aujourd’hui, le lac de la Ramée est ouvert.

Quels sont les risques des cyanobactéries ?

Certaines cyanobactéries peuvent produire des toxines (appelées cyanotoxines), nocives pour la santé des visiteurs et de leurs animaux. Elles peuvent provoquer des intoxications, vomissements et diarrhées, des irritations des yeux, de la gorge et des oreilles, mais également des effets néfastes pour le système nerveux, des maux de tête, de la fatigue et des vertiges. L’ARS Occitanie fait donc preuve d’une vigilance accrue lorsqu’une forte prolifération se présente.