Haute-Garonne. Une visite contée du château de Born à Villemur-sur-Tarn

Le dimanche 24 et le mardi 26 avril 2022, le château de Born à Villemur-sur-Tarn ouvre ses portes au public le temps de visites contées sur l’histoire du patrimoine.

Dimanche 24 et mardi 26 avril, des visites des lieux sont organisées de 11h à 13h. © Château de Born

Mariages, gîtes, événements mais aussi visites. Le château de Born à Villemur-sur-Tarn en Haute-Garonne regorge de propositions pour attirer du public. Le lieu offre vue et beauté architecturale, mais il est également rempli d’histoire. Ces histoires, le château les partage grâce à des visites contées. Dimanche 24 et mardi 26 avril, des visites des lieux sont organisées de 11h à 13h.

L’histoire du château de Born conté au public

Le château a été construit entre 1268 et 1275 par les Seigneurs de Villars. Son style est contemporain de la Bastide de Villeréal. C’est un vestige qui a traversé la guerre de 100 ans entre les Anglais et les Français, la guerre de trente entre catholiques et protestants, l’effervescence révolutionnaire… Il résiste jusqu’à un incendie en 1832. L’accident l’a endommagé en ne laissant qu’un cinquième du château.

Ce qu’il reste aujourd’hui de cette époque du XIIIe siècle sont un escalier à vis, des souterrains allant aux maisons voisines, des écuries et d’immenses salles voûtées. Aujourd’hui, le château est entièrement métamorphosé, mais ces vestiges du passé sont encore visibles. Le public peut les découvrir lors de visites guidées par Janouille, le “bâtard d’Henri IV”. Sur réservations et par groupe de 10 à 30 personnes, le comédien et conteur fait revivre l’histoire du château de Born. Le tarif est de 9 euros et gratuit pour les moins de 7 ans. Plus d’informations sur le site du château.