Des livres à 1 euro durant une braderie solidaire à la médiathèque de Labège

La Médiathèque départementale de la Haute-Garonne organise une grande braderie solidaire vendredi 24 et samedi 25 juin au profit de l’association ATD Quart Monde. L’objectif est de lutter contre la précarité et donner une seconde vie à plus de 2 000 ouvrages.

La Médiathèque départementale de Haute-Garonne organise une braderie solidaire vendredi 24 et samedi 25 juin. Illustration CC Domaine public – Alexei

Une grande braderie solidaire s’organise à la Médiathèque départementale de la Haute-Garonne. L’événement aura lieu vendredi 24 et samedi 25 juin dans les locaux de la rue Buissonnière, à Labège. L’objectif est de donner une seconde vie aux ouvrages qui ne sont plus distribués aux 170 bibliothèques et médiathèques publiques du département.

Plus de 2 000 documents seront ainsi proposés à la vente, des romans aux CD, en passant par les bandes dessinées, les ouvrages documentaires, les livres pratiques, les albums pour enfants ou encore les partitions. Les prix sont déjà fixés : à hauteur d’un euro pour deux livres ou pour trois disques.

Bénéfices au profit d’ATD Quart Monde

L’ensemble des bénéfices seront reversés à l’association ATD Quart Monde, qui lutte depuis plus de 60 ans pour le respect des droits fondamentaux et de la dignité de chacun. L’association met en œuvre de nombreuses opérations sur le terrain en faveur des personnes en situation de pauvreté et lutte contre l’exclusion des plus précaires.

Sur son site Internet, l’association explique notamment être « à l’origine de plusieurs avancées législatives, comme le Revenu minimum d’insertion (l’ancêtre du RSA), la Couverture maladie universelle, le droit au logement opposable ou la loi d’expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée ».

Des animations musicales pendant la braderie solidaire à la médiathèque

Ces deux journées de braderie seront ponctuées d’animations musicales. Un concert est notamment organisé ce samedi à 16 heures avec comme invité le groupe franco-argentin Cuarteto Tafi, composé de la chanteuse Leonor Harispe, accompagnée sur scène par Ludovic Deny (Bouzouki grec), Matthieu Guenez (Guitare et Oud) et Frédéric Theiler (Percussions).

Infos pratiques : Médiathèque départementale, 611 rue Buissonnière, Labège. Vendredi 24 juin de 16h à 19h et samedi 25 juin de 10h à 18h. Entrée libre et gratuite.