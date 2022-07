Haute-Garonne. AgitaTerre, un festival des alternatives durables

C’est dans la petite commune de Lahage, dans le sud-ouest de la Haute-Garonne, que se tient le festival AgitaTerre. Avec pour but de promouvoir des alternatives durables et locales, il consacre sa 9e édition à l’habitat léger.

L’habitat léger est le thème de l’édition 2022 d’AgitaTerre. Visuel : Camille Piantanida.

« Penser, parler, partager, agir » (3PA) est une association d’éducation et de formation aux métiers de la transition écologique. Ces 2 et 3 juillet, elle organise la 9e édition du festival AgitaTerre, dans le petit village de Lahage, en Haute-Garonne.

Pendant deux jours, cette commune de 215 habitants se transforme, accueillant plus de 3000 visiteurs. Dédié aux alternatives locales et durables, le festival a choisi cette année le thème de l’habitat léger.

« La crise du logement rend l’accès à l’habitat de plus en plus difficile. L’impact sur l’environnement des constructions conventionnelles et les changements dans nos modes

de vie mettent le thème de “L’habitat léger” dans l’actualité… L’habitat léger, donc réversible, est une réponse à des enjeux à la fois écologiques et sociaux, plus accessibles financièrement avec une empreinte carbone réduite ou nulle, pour les habitants et la construction, préservant la vie des sols à long terme. » détaillent les organisateurs du festival.

La programmation du festival AgitaTerre

Ce dimanche 3 juillet, un marché s’installe devant le château de Lahage, siège de l’association des jeunes handicapés (AJH). Plus d’une centaine d’exposants seront présents.

On y retrouve des stands d’artisans (textile, bijoux, poterie, bois, bien-être…), de producteurs (apiculture, agriculture, crèmerie, brasserie, conserverie…), et d’associations (sociales, environnementales, économie solidaire et réemploi…). Des foodtrucks seront également sur place pour se restaurer.

Des animations sont évidemment prévues tout au long de la journée pour les festivaliers. Deux conférences sont prévues, à 10h et 14h30, sur l’alimentation et l’habitat léger. Une batucada donnera le rythme à 11h45 et 14h. Pour clore le festival AgitaTerre en musique, un concert du Z Fabulous Orchestra aura lieu à 17h30.