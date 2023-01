Carbonne. Dernier jour de l’exposition de pop-up et livres animés

L’exposition proposée par la Ville de Carbonne (Haute-Garonne) à la médiathèque se termine ce samedi 7 janvier. C’est donc le dernier jour pour faire découvrir aux enfants des livres animés, « pop-up » et autres merveilles de l’ingénierie papier.

La médiathèque de Carbonne expose de nombreux ouvrages où l’ingénierie et l’art du papier servent à enrichir la création, comme des livres animés. Crédit photo : ©Médiathèque de Carbonne

Une expérience de lecture en trois dimensions. Voici ce que propose la médiathèque de Carbonne (Haute-Garonne) dans son exposition qui se termine ce samedi 7 janvier. Celle-ci met en lumière les livres animés et les « pop-up ».

Cet anglicisme renferme de nombreux styles d’ouvrages en relief, qui se découvrent lorsqu’on tourne la page ou en interagissant avec : livres à tirets, à flap, méli-mélo, carrousels, livres théâtre, etc. Grâce à un partenariat avec la médiathèque départementale, celle de Carbonne a rassemblé dans cette exposition un grand panel de ces livres à systèmes et animés, pour « faire découvrir la créativité et les inventions des ingénieurs papier ».

Une exposition ludique qui a déjà rassemblé beaucoup d’enfants à Carbonne

« Des plus reconnus aux nouveaux venus, vous pourrez admirer les merveilleux ouvrages que ces artistes ont créés, connaître les différentes techniques utilisées et même feuilleter quelques pop-up pour faire apparaitre dinosaures, animaux des abysses et bien d’autres encore », invite la médiathèque.

Plusieurs évènements ont également été organisés, notamment à destination des jeunes publics, avec par exemple des ateliers créatifs ou encore des rencontres avec Arnaud Roi, ingénieur papier toulousain. Ce dernier a façonné quatre albums documentaires « pop-up » parus aux éditions Milan : Animalia, Préhistomania, Dinomania et Océomania. C’est le dernier jour pour découvrir ces ouvrages.

Informations pratiques : exposition “Pop-up et livres animés”, à la médiathèque de Carbonne. Adresse : 48, rue Lucien Cassagne, 31390 Carbonne. Horaires : pendant les heures d’ouverture de la médiathèque, soit 10h-12h et 14h-18h ce samedi 7 janvier. Tarif : gratuit, accès libre.