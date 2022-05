Reprise des vols directs entre Toulouse et le Canada

Le vol direct reliant l’aéroport de Toulouse-Blagnac à Montréal au Canada a repris du service. Il est opéré quatre fois par semaine par la compagnie Air Transat avec un Airbus A321neoLR.

Un Airbus A321 d’Air Transat au décollage à l’Aéroport de Manchester. Crédit photo : wikimedia commons – CC BY SA 2.0 Riik@mctr

L’épidémie de coronavirus a fermé de nombreuses frontières. Mais la bonne couverture vaccinale et l’appétit des voyageurs permettent, petit à petit, de lever les barrières qui ont contraint les compagnies aériennes à suspendre leurs vols. C’est ainsi que la liaison aérienne entre l’aéroport de Toulouse-Blagnac et Montréal au Canada est rétablie depuis lundi 2 mai.

@AirTransat reprend ses vols directs entre Toulouse et Montréal !✈️



Cette ligne permettra aux toulousains de découvrir « la belle province » du Québec😉



Jusqu’à 4 vols par semaine au plus fort de la saison – Infos et résas sur https://t.co/HkfFTROXOj et https://t.co/2NxUJ1xLbf pic.twitter.com/HK2eaD8cmG — Aéroport de Toulouse (@aeroport_tls) May 2, 2022

La compagnie canadienne Air Transat reliera la Ville rose à Montréal au Canada jusqu’à quatre fois par semaine, au plus fort de la saison. « Cette ligne permettra aux Toulousains de découvrir “la belle province” du Québec », annonce l’aéroport sur ses réseaux sociaux.

Toulouse-Montréal au Canada en A321neoLR

Les vols sont opérés en Airbus A321neoLR. L’appareil peut emporter jusqu’à 199 passagers, dont 187 en classe économique et douze en classe “club”, la classe premium d’Air Transat. Cet avion est une version motorisée de l’A321.

Ce modèle d’avion est plébiscité par les compagnies pour relier des villes de taille moyenne en vol direct sans passer par les capitales et les hubs déjà surchargés comme Paris-Orly et Charles de Gaulle. Étant plus petit qu’un gros porteur, comme un Boeing 777, il est plus facile à remplir pour les compagnies. Elles sont donc plus certaines de couvrir leurs coûts d’exploitation.

« Notre Airbus A321neoLR est en parfaite adéquation avec nos efforts soutenus en matière de tourisme responsable. Il consomme 15 % moins de carburant, atténue de 50 % le bruit et réduit de 50 % les émissions de gaz à effet de serre », indique aussi la compagnie.