Une transhumance de 520 brebis au nord de Toulouse le 1er mai

Plus de 500 brebis prendront part à une grande transhumance de 17 kilomètres entre Villeneuve-lès-Bouloc et Launaguet dimanche 1er mai à partir de 6 heures.

Plus de 500 brebis prendront part à une grande transhumance de 17 km au nord de Toulouse dimanche 1er mai dès 6 heures. Photo d’illustration. Crédit photo : pxhere – CC0

Il y aura du monde sur la route. Un groupe de 520 brebis se déplacera de Villeneuve-lès-Bouloc en direction de Launaguet à l’occasion d’une grande transhumance de 17 kilomètres. Elle se déroulera dimanche 1er mai à partir de 6 heures. La transhumance passera par huit communes au nord de Toulouse : Bouloc, Villeneuve-lès-Bouloc , Gargas, Labastide Saint-Sernin, Montberon, Saint-Loup Cammas, Saint-Geniès Bellevue et Launaguet.

« L’arrivée de la transhumance se fera au Château de Launaguet où le troupeau restera en écopâturage jusqu’à fin mai », selon le conseil départemental de la Haute-Garonne. Pour l’occasion, « un village gourmand autour des signes officiels de la filière ovine, Label rouge sélection des Bergers et l’Agneau des Pyrénées, sera installé devant le château, avec de la restauration sur place, la possibilité d’acheter des produits locaux et un espace pour pique-niquer. Une démonstration de filage de laine aura lieu pendant le déjeuner et Sébastien Natale, dit “Moïse”, le berger qui mène la transhumance, présentera son activité. »

« Ces brebis de races Tarasconnaises continueront leur transhumance dès le mois de juin en estive à Bourg d’Oueil, d’où elles descendront en septembre pour agneler », annoncé déjà le département. « Depuis six ans, les communes de Bouloc, Launaguet et depuis cette année, la commune de L’Union, ont mis en place, avec l’appui du conseil départemental de la Haute-Garonne, une opération d’écopâturage permettant d’aider l’installation des éleveurs ovins et d’entretenir des espaces communaux et privés en déprise agricole ».