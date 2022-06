“Rendez-vous aux jardins” : 5 havres de verdure à découvrir en Haute-Garonne, ce week-end

La 19ème édition de l’événement “Rendez-vous aux jardins” a lieu ce week-end, du vendredi 3 au dimanche 5 juin, sur le thème des “Jardins face aux changements climatiques”. Nous vous proposons de découvrir cinq parcs et jardins de Haute-Garonne à cette occasion.

L’atelier des jardins à Saint-Clar-de-Rivière

L’atelier des jardins offre un habitat naturel à la faune locale. © Lydie Soria

Ce jardin privé, “L’atelier des jardins”, a été récemment créé sur 8 000m², dans un pré entouré de champs agricoles, à 40 minutes au sud de Toulouse, à Saint-Clar-de-Rivière. L’objectif des propriétaires était de donner un habitat naturel à la faune locale. Les visiteurs pourront admirer de nombreuses essences d’arbres, comme des frênes, des chênes ou des peupliers, mais aussi d’autres plus exotiques comme le robinier et le février d’Amérique, le bananier, le paulownia ou le catalpa. Depuis 2016, quatre îlots de bambous géants et une collection de petits bambous remarquables (bambous noirs, cannes de Chaplin) poussent sur le site.

Le jardin abrite également une faune remarquable, avec notamment de nombreux oiseaux : chardonnerets, rouges-gorges, bergeronnettes, mésanges bleues, martins-pêcheurs, colverts, et bien d’autres. Vous pourrez également observer un bassin avec des carpes koï. De quoi ravir tous les amoureux de nature.

Infos pratiques : L’atelier des jardins, 2 chemin du Pré Saint-Jean à Saint-Clar-de-Rivière. Ouvert samedi 4 et dimanche 5 juin, de 10h à 19h. Entrée gratuite

Le parc de Reynerie à Toulouse

Le parc de Reynerie va accueillir les touristes ce week-end à l’occasion des “Rendez-vous aux jardins”. Wikimedia Commonds/CC Dr Brains

Le château de Reynerie et son parc public de 4,2 hectares fait partie des nombreux châteaux et maisons implantés aux XVIIe et XVIIIe siècles sur les rebords de la première terrasse occidentale de la Garonne. Le parc a été créé en 1790 par un paysagiste parisien pour Guillaume Dubarry, féru de botanique qui, après une carrière militaire au service du Roi, accepte un mariage avec la favorite de Louis XV. Ce mariage et les avantages qu’il comporte lui permet, à partir de 1781, de mener à bien la construction du château de Reynerie.

Guillaume Dubarry a rapporté de ses voyages de nombreuses essences rares et exotiques comme des pins de Corse, tulipiers de Virginie, magnolias, mais aussi de tilleuls, charmes, frênes, érables, chênes verts… Le parc se divise en deux terrasses. La première, à l’ouest, où se trouve le château, un parterre de fleurs ainsi qu’un pigeonnier du XVIIe siècle. La seconde, à l’est, entièrement occupée par un parterre “à la française” avec, dans l’axe du château, une grande allée d’eau débutant par un majestueux escalier aux lions de pierre et qui mène au grand bassin entouré de charmilles au centre du jardin. Les visiteurs vont pouvoir admirer haies de buis, pièces d’eau et zones de gazons qui structurent ce parc dans lequel l’eau est omniprésente grâce aux bassins, douves et fontaine.

Infos pratiques : Parc de Reynerie, 160 chemin de Lestang à Toulouse. Ouvert samedi 4 et dimanche 5 juin, de 9h à 18h. Entrée gratuite

Le parc du château de Rochemontès à Seilh

Le château de Rochemontès et son parc privé offre une vue spectaculaire sur la Garonne. Wikimedia Commons/CC BY-SA Amiot Stéphane

Le parc du château de Rochemontès à Seilh, à 30 minutes au nord de Toulouse, est un parc privé dit “à la française” datant du XVIIIe siècle. Situé sur un domaine de 9 hectares parallèle à la Garonne, il offre différents points vues spectaculaires sur le fleuve. Selon la tradition orale, le parc aurait été dessiné suivant les plans d’un carnet d’André Le Nôtre, célèbre pour avoir conçu l’aménagement des jardins du château de Versailles. On y retrouve en effet les caractéristiques habituelles des jardins de Le Nôtre : perspectives des allées, géométrie des dessins de buis taillés et création de topiaires (des sculptures de plantes décoratives) pouvant simuler des militaires.

Aux détours des allées, les visiteurs pourront admirer de nombreux décors de terre cuite et des vases d’Anduze, poteries cévenoles du XVIIe siècle. De nombreux arbres fruitiers ornent les jardins du château, avec une orangerie et des allées de micocouliers.

Infos pratiques : Parc du château de Rochemontès, route de Grenade à Seilh. Ouvert dimanche 5 juin de 10h à 19h. 5 euros, entrée gratuite pour les moins de 12 ans.

Le parc du domaine de Fleyres à Bretx

Le parc du domaine de Fleyres va recevoir ce week-end de nombreux visiteurs. © Haras de Fleyres

Le parc du domaine de Fleyres est un parc privé de 3 000m² créé au milieu du XVIIIème siècle autour d’une maison construite vers 1740, à Bretx, à 40 minutes au nord-ouest de Toulouse. Les dépendances comprennent deux pigeonniers et des écuries qui accueillent aujourd’hui un haras. Les visiteurs pourront observer de nombreux arbres, dont certains sujets sont bicentenaires, comme des cèdres du Liban, des pins parasols, des pins d’Alep, des pins laricio, des cyprès, des genévriers de Virginie, des tilleuls et des cèdres.

La visite guidée des lieux permet de découvrir des plantes qui se ressèment seules et qui sont adaptées au changement climatique. La découverte du parc se poursuit par la visite du potager familial, cultivé en permaculture, et se termine par un atelier collaboratif : “Ensemble trouvons des idées pour repaysager et réaménager le parc pour le siècle à venir”. Cette visite se fait en compagnie de la guide conférencière de l’Office de Tourisme des Hauts Tolosans ainsi que des propriétaires des lieux.

Infos pratiques : Parc du domaine de Fleyres, 215 route de Toulouse à Bretx. Ouvert dimanche 5 juin. Visite guidée à 14h et 16h30. Gratuit sur inscription au 05 61 82 93 85.

Le jardin d’absinthe à Longages

Jardin privé à Longages, le jardin d’absinthe reçoit depuis 5 ans les visiteurs des “Rendez-vous aux jardins”. Facebook/Le Jardin d’Absinthe

Le jardin d’absinthe est un jardin privé de 200m², situé au sein d’un lotissement à Longages, à 40 minutes au sud de la Ville rose. Il est divisé en deux parties : au nord, un jardin clos composé d’une soixantaine d’essences d’arbres à petit développement, comme des cryptomerias, des érables du Japon, des sciadopitys, un dicksonia, un hêtre pourpre tricolore, et des arbustes à fleurs, mais aussi des fougères et graminées variées, de nombreuses vivaces et des conifères. Au sud, le jardin propose un massif accueillant de nombreuses plantes (rostrata, poinciana, conifères de rocaille).

Ces lieux sont la propriété de Christine et Gilles Fourdain, qui les cultivent depuis maintenant dix ans. Depuis l’édition 2016 des “Rendez-vous aux jardins”, il accueille des visiteurs, curieux de découvrir un jardin privé avec tant de plantes que l’on ne trouve pas habituellement dans la région.

Infos pratiques : Jardin d’absinthe, 21 rue des Pinsons à Longages. Ouvert samedi 4 et dimanche 5 juin de 9h à 18h. Entrée gratuite.

Elioth Salmon