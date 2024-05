Procès de Pierre Cabaré : prison et inéligibilité requises pour l’ex-député

Pierre Cabaré, ancien député de la Haute-Garonne, a comparu devant le tribunal pour harcèlement et agressions sexuelles. Le procureur a requis 12 mois de prison avec sursis et cinq ans d’inéligibilité. Cabaré clame son innocence et évoque un complot politique.

Le palais de justice de Montauban, en Tarn-et-Garonne. © EBASCOL / Shutterstock.com

Ce mardi 28 mai, Pierre Cabaré, ancien député de la Haute-Garonne, a comparu devant le tribunal correctionnel de Montauban pour des faits présumés de « harcèlement sexuel par personne abusant de l’autorité, agression sexuelle, exhibition sexuelle et harcèlement moral dans le cadre du travail ».

Après plus de 12 heures d’audience marquées par des débats houleux, le procureur de la République a requis 12 mois de prison avec sursis à l’encontre de Pierre Cabaré. Les réquisitions incluent également cinq ans d’inéligibilité, une obligation de suivre un stage sur les violences conjugales, ainsi qu’une amende de 10 000 euros. La décision du tribunal sera rendue le 25 juin.

Des témoignages accablants

Lucie Schmitz, 44 ans, ancienne suppléante et collaboratrice parlementaire de Pierre Cabaré, l’accuse d’attouchements et de propos sexistes récurrents entre 2017 et 2019. À la barre, elle a évoqué une carrière politique « écroulée » suite à sa dénonciation.

Des témoignages accablants ont été présentés à la cour. Une ancienne assistante parlementaire a décrit un « sentiment de danger permanent », tandis que Bernard Keller, ancien maire de Blagnac, a indiqué avoir été informé par Lucie Schmitz des comportements de Cabaré, et regretté que ce dernier n’ait pas entendu raison.

Pierre Cabaré clame son innocence

Pierre Cabaré, âgé de 66 ans, nie fermement les accusations portées contre lui. Cet ancien prothésiste dentaire est devenu député de la Haute-Garonne de 2017 à 2022. Il a aussi été vice-président de la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale jusqu’en 2019.

Pour sa défense, Mathilde Guinet, ancienne attachée parlementaire, a relaté une « expérience de travail assez agréable ». Aussi, Pierre Cabaré évoque un « complot politique » orchestré par d’anciens collaborateurs pour expliquer son renvoi en correctionnelle.