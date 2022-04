Présidentielle 2022. Les réactions de Carole Delga et de Georges Méric après le 1er tour

Carole Delga ainsi que Geoges Méric ont tous les deux appelé à voter en faveur du président et candidat Emmanuel Macron pour le second tour de l’élection présidentielle, le 24 avril.

Carole Delga et Georges Méric ont pris position en vue du second tour de l’élection présidentielle. Crédits photo : © Twitter Carole Delga – © CD31

Emmanuel Macron de La République en marche et Marine Le Pen du Rassemblement national vont rejouer le duel de 2017. Ils sont tous les deux qualifiés pour le second tour de l’élection présidentielle le 24 avril prochain. Ils ont notamment laissé loin derrière eux les candidats des partis historiques que sont Les Républicains et le Parti socialiste. Valérie Pécresse n’a obtenu que 4,79 % des suffrages et Anne Hidalgo 1,74 %.

La candidate socialiste était notamment soutenue par la présidente de la Région Occitanie, Carole Delga. Cette dernière s’est impliquée dans la campagne de la maire de Paris. Suite à l’élimination d’Anne Hidalgo du second tour de l’élection présidentielle, elle a appelé à voter en faveur d’Emmanuel Macron.

Dimanche 24 avril le choix est clair : la République ou l’extrême droite.

Il faut voter avec le cœur et non avec ses peurs. En votant au 2nd tour pour M. Macron.

Durant 5 ans, je me suis opposée à sa politique. Mais quand la République est en danger aucune faiblesse n’est admise. — Carole Delga (@CaroleDelga) April 10, 2022

« Il y a une menace, une menace réelle, pour ce qu’est la France et la République. Alors nous devons agir en conscience et en responsabilité. C’est pourquoi, Anne Hidalgo, moi-même et les socialistes, nous appelons à voter pour Emmanuel Macron. Ce n’est pas un chèque en blanc. C’est un engagement pour la République parce que nous ne pouvons pas accepter que la France tombe dans l’indignité de l’extrême droite », a expliqué Carole Delga sur France 2.

Ce soir je veux parler de la France 🇫🇷 pic.twitter.com/TMx4XlUiFr — Carole Delga (@CaroleDelga) April 10, 2022

Comme Carole Delga, Georges Méric invite à voter pour Emmanuel Macron au second tour de l’élection présidentielle

« C’est une triste soirée pour le Parti socialiste et la gauche du “faire” que nous vivons aujourd’hui : si la gauche du “faire” a subi un revers, le Parti socialiste a subi une défaite lors du premier tour de l’élection présidentielle », a constaté sur Facebook Georges Méric, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne. « La division de cette Gauche, celle des socialistes, des communistes, des radicaux de gauche et des verts, est responsable de notre défaite ce soir. Pourtant, une espérance autour d’un rassemblement demeure. »

« Notre espérance, c’est déjà de faire barrage au Front national, car nous ne pouvons pas accepter la xénophobie véhiculée par ce parti, son amitié avec Vladimir Poutine et la mise à mal de notre République. J’appelle à voter Emmanuel Macron au second tour contre Marine Le Pen », a encore déclaré Georges Méric.