Noël. Ouverture exceptionnelle du Nailloux outlet village les dimanches

À l’approche du jour de Noël, le Nailloux outlet village et ses commerçants seront exceptionnellement ouverts les dimanches 11 et 18 décembre.

Le jour de Noël approche à grands pas. Vous serez nombreux à vous rendre dans les magasins à la recherche de cadeaux à mettre sous le sapin. Comme il est de coutume, le Nailloux outlet village et ses commerçants, situés à vingt minutes de Toulouse, annoncent qu’ils seront exceptionnellement ouverts les dimanches 11 et 18 décembre.

« Les visiteurs pourront profiter du centre décoré et illuminé, dimanches compris, jusqu’au 24 décembre », fait savoir le centre commercial à ciel ouvert. « C’est une bonne occasion de faire des achats pour toute la famille à prix malins. Aussi, les bénévoles du Secours populaire seront présents tous les week-ends à l’accueil du centre pour emballer les paquets et récolter des dons au profit de l’association. »

Le père Noël au village Nailloux les samedis et dimanches

Pour ajouter à la magie des fêtes, le père Noël sera présent dans le Village, grâce à un partenariat avec le Secours populaire. Les petits et grands pourront prendre la pose avec lui et repartir gratuitement avec une photo-souvenir. L’homme à la barbe blanche sera présent les samedis 10 et 17 décembre, de 14 heures à 18 heures et les dimanches 11 et 18 décembre, aux mêmes heures.

Les dernières nouveautés du centre commercial à ciel ouvert

Trois marques ont récemment rejoint le Nailloux outlet village. Il s’agit de Religion Rugby, une boutique 100% rugby qui propose du sportswear pour femme, homme et enfants. Il y a également Cycle Passion qui propose des vélos électriques et classiques ainsi que de nombreuses gammes d’accessoires. Enfin, le chocolatier Lindt ouvre un pop-up en Rue Haute du Village de marques, en plus de sa boutique habituelle.