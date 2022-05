Haute-Garonne. Un téléphérique dans votre jardin, c’est possible

Des travaux sont en cours afin de remplacer les cabines du téléphérique reliant la commune de Luchon à la station de ski de Superbagnères, en Haute-Garonne. Du coup, les anciens modèles, vieux de trente ans, sont en vente.

Des travaux sont en cours afin de remplacer le téléphérique reliant la commune de Luchon à la station de Superbagnères, en Haute-Garonne. Photo d’illustration : station de sports d’hiver des Contamines-Montjoie en Haute-Savoie. Crédit photo : wikimedia commons – CC-BY-SA 3.0 Florian Pépellin

C’est peut-être un rêve de gosse : avoir une télécabine dans son jardin. Elle peut constituer un petit abri parfait. Bonne nouvelle, les équipements de Luchon sont en vente. En effet, ses travaux sont en cours afin de remplacer les télécabines reliant la commune à la station de ski de Superbagnères.

« Les particuliers qui le souhaitent pourront acquérir les anciennes cabines devenues symboliques, mises en vente au prix unitaire de 500 euros », annonce le conseil départemental de la Haute-Garonne. « Ils pourront faire une demande de réservation, à raison d’une seule cabine par famille, auprès de Haute-Garonne Montagne par mail à l’adresse suivante : service.travaux@hg-montagne.com »

Les intéressés ne doivent pas trop tarder, car en raison du nombre limité de cabines, les attributions se feront dans l’ordre de réception des demandes. Aussi, les acquéreurs devront organiser eux-mêmes le transport de leur cabine de 200 kilos. La livraison n’est pas comprise dans le prix de vente. Mais les agents de « Haute-Garonne Montagne procéderont au chargement des cabines sur les véhicules (remorque) à l’aide d’un engin de levage », selon la collectivité.

Si la station se sépare de ses vieilles télécabines, c’est parce qu’elles vont être remplacées par d’autres, plus modernes. « Le syndicat Haute-Garonne Montagne a engagé un important chantier de renouvellement de la télécabine de Luchon-Superbagnères. Cette infrastructure, mise en service il y a 30 ans, va ainsi être remplacée par un ascenseur valléen, qui portera le nom de “Crémaillère Express” », explique le conseil départemental.

Ce nouvel équipement, qui représente un investissement global de 18 millions d’euros, « permettra aux visiteurs de rejoindre le plateau de Superbagnères depuis le centre-ville de Bagnères-de-Luchon, en 8 minutes seulement au lieu de 15 minutes avec la télécabine actuelle et 30 minutes en voiture », souligne le Département. Le nouveau dispositif est financé par le Département à hauteur de 11,8 millions d’euros, par la Communauté de communes des Pyrénées haut-garonnaises à hauteur de 200 000 euros, et par l’État et la Région pour 6 millions d’euros.