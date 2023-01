Haute-Garonne. Accident avec un bus scolaire sur l’A68

Un bus scolaire vide et un véhicule léger sont impliqués dans un accident qui provoque près de deux kilomètres d’embouteillage sur l’A68 orès de Gemil, en Haute-Garonne. Trois véhicules de secours sont mobilisés sur place. Une voie de circulation est neutralisée.

Photo d’illustration. Un bus scolaire vide est impliqué dans un accident sur l’A68 en Haute-Garonne. © Wikimedia Commons / Kevin B.

Un accident entre un bus scolaire et un véhicule léger s’est produit dans l’après-midi de ce lundi 9 janvier. Les deux véhicules se sont percutés sur l’A68, au niveau de l’échangeur 4, près de la commune de Gemil en Haute-Garonne, au Nord-Est de Toulouse. Les secours sont sur place depuis 16h30.

L’accident a fait deux blessés. Il s’agit d’une jeune femme et d’un homme, selon le Service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne (Sdis 31). Tous les deux se trouvaient à bord du véhicule léger. L’accrochage aurait pu être bien plus dramatique. Mais heureusement, le bus scolaire était vide à ce moment.

Trois véhicules de secours et sept sapeurs-pompiers sont mobilisés sur cet accident impliquant un bus scolaire en Haute-Garonne. Une voie de circulation est neutralisée. Au moment de la publication de ces lignes, il y avait près de deux kilomètres d’embouteillage.