Un grand tournoi de Mario Kart s’organise dans les médiathèques de Haute-Garonne

La Médiathèque départementale organise un grand tournoi du jeu Mario Kart dans une trentaine de bibliothèques de Haute-Garonne pendant les vacances de la Toussaint. La finale aura lieu à Labège le 5 novembre prochain, entourée de stands de rétro-gaming et de codage.

Évitez les peaux de bananes et attention aux casques bleus. La Médiathèque départementale organise un grand tournoi du jeu vidéo Mario Kart sur Switch pendant les vacances de la Toussaint dans une trentaine de bibliothèques et médiathèques de Haute-Garonne. Les phases éliminatoires débuteront en effet ce samedi 22 octobre et se termineront le mercredi 2 novembre dans différents lieux aux dates et horaires suivants :

Saint-Paul-sur-Save, le samedi 22 octobre dès 14h

Labège, le samedi 22 octobre dès 10h30

Cugnaux, le samedi 22 octobre dès 14h

Lherm, le samedi 22 octobres 14h30

Fenouillet, le samedi 22 octobre dès 14h30

Castelmaurou, le samedi 22 octobre dès 16h

Villaudric, le samedi 22 octobre dès 14h

Revel, le samedi 22 octobre dès 14h30

Seysses, le mardi 25 octobre dès 14h

Lacroix-Falgarde, le mercredi 26 octobre dès 15h

Saint-Sulpice-sur-Lèze, le mercredi 26 octobre en session libre de 10h à 12h30, puis début du tournoi à 14h

Fontenilles, le mercredi 26 octobre dès 14h

Escalquens, le mercredi 26 octobre dès 14h30

Donneville, le mercredi 26 octobre dès 15h

Noé, le mercredi 26 octobre dès 14h

Frouzins, le mercredi 26 octobre dès 14h30

L’Union, le mercredi 26 octobre dès 14h

Auterive, le mercredi 26 octobre dès 14h30

Lanta, le jeudi 27 octobre dès 14h

Auzielle, le vendredi 28 octobre dès 19h

Villeneuve-Tolosane, le samedi 29 octobre dès 14h

Roques, le samedi 29 octobre dès 14h30

Vielle-Toulouse, le samedi 29 octobre dès 14h

Rouffiac-Tolosan, le samedi 29 octobre dès 14h30

Mondonville, le mercredi 2 novembre dès 14h

Pechbonnieu, le mercredi 2 novembre dès 15h

Labarthe-sur-Lèze, le mercredi 2 novembre dès 16h

Castelnau-d’Estrétefonds, le mercredi 2 novembre dès 14h

Saint-Jean, le mercredi 2 novembre dès 14h

Cornebarrieu, le mercredi 2 novembre dès 14h

Grande finale du tournoi Mario Kart à Labège, dans le Nord-Est de la Haute-Garonne

Les grands gagnants des différentes phases d’élimination se réuniront le samedi 5 novembre à la médiathèque départementale de Labège pour incarner Mario, Luigi, Bowser, Peach, Yoshi, Toad, Daisy ou même Wario et disputer la grande finale du tournoi de Mario Kart. Les plus curieux, comme les passionnés de jeux vidéo, sont bien évidemment conviés à venir suivre cette dernière étape de la compétition qui promet d’offrir du grand spectacle. L’ensemble des courses seront retransmises en direct sur Twitch. Des stands de retro-gaming et de codage seront également ouverts pendant toute la durée de l’événement et les participants pourront rencontrer des professionnels de jeux vidéo.