Que faire dans le Gard pendant les vacances de la Toussaint ?

Ateliers créatifs au Pont du Gard, balade en pleine nature à Beaucaire, jeux de piste à Vallabrègues, Fourques et Jonquières, exposition au Vigan… Découvrez notre sélection de sorties pour les vacances de la Toussaint dans le Gard.

Découvrir autrement le pont du Gard

Pour les vacances d’automne, le Journal Toulouse vous propose de découvrir le pont du Gard grâce à de nombreuses activités créatives organisées dans l’espace “Ludo”, situé sur la rive droite du Gardon. Un atelier mosaïque est prévu ce mercredi 3 novembre à 15h pour les enfants âgés de 5 à 12 ans, qui pourront s’immiscer dans la peau de petits artisans gallo-romains et s’adonner à la pratique ancestrale.

Pour tisser leur propre galon en laine colorée et fabriquer leur fibule (sorte de broche antique) en cuivre noué, deux autres ateliers sont organisés pour les enfants les dimanches 31 octobre et 7 novembre à partir de 15h. Une immersion dans l’Histoire accompagnée de “Mila”, une amie de Pénélope la tisserande et de “Titus”, le fils du bronzier dans la conception de leur tenue.

Des visites guidées de l’édifice en calèche et de ses alentours sont également programmées les jeudis 28 octobre et 4 novembre avec deux départs à 9h15 puis 10h15. L’objectif est d’arpenter, au rythme des sabots, les sentiers de Mémoires de Garrigues et de découvrir comment les paysages gardois ont évolué au fil des siècles. En petit groupe, de façon privilégiée, les visiteurs pourront aussi admirer les vestiges de l’aqueduc de Nîmes avant de traverser le pont Pitot et d’admirer le pont du Gard.

Informations pratiques : Tarifs ateliers : 6 euros pour les enfants à partir de 6 ans, entrée sur site comprise. Tarif balade en calèche : 19 euros par adulte et 10 euros par enfant de 6 à 17 ans. Adresse : 24 avenue du Pont du Gard, 30210 Remoulins. Réservations obligatoires.

Visite guidée spéciale Halloween

La communauté des communes du Pays d’Uzès organise des visites guidées insolites à l’approche d’Halloween pour découvrir Uzès accompagné de la sorcière nommée Uzecia. Jeudi 28 octobre, à la tombée de la nuit, la ville deviendra le terrain de jeu des fantômes. Il faudra alors emprunter un sombre labyrinthe dont seule la sorcière connaît l’histoire et les secrets. Une fois le centre historique atteint, la sorcière vous contera une légende : « La Dame de la Fontaine, qui depuis plus de 100 ans, verse inlassablement de son urne, un mince filet d’eau, a vu bien des gens et bien des choses. À la nuit tombée, quand les familles sont bien au chaud dans leur lit, elle me transmet ses secrets bien gardés ».

Pour le second épisode, organisé vendredi 29 octobre, vous allez devoir aider Uzecia à retrouver l’ensemble des enfants disparus à travers des énigmes et des indices laissés ici et là. Il faudra également briser le sortilège qui plane sur la ville pour pouvoir les libérer. Entre frissons et bonbons, quelle meilleure façon de fêter Halloween ?

Informations pratiques : Adresse : 16 place Albert 1er, 30700 Uzès. À partir de 8 ans. Tarif : 5 euros. Horaire : 17h. Durée : 2 heures. Réservation 28 octobre ici, 29 octobre ici.

Exposition sur l’histoire des œuvres du Louvre durant la Seconde Guerre mondiale

Le musée cévenol accueille encore, et ce jusqu’au 26 juin prochain, l’exposition “Le voyage du Louvre de 1939 à 1945 en compagnie de Frédérique Hébrard et de ses parents, Lucie Mazauric et André Chamson”. Elle retrace le voyage des œuvres du musée du Louvre durant la Seconde Guerre mondiale, à l’époque où la France était occupée par l’Allemagne. Pour tenter de sauver ce patrimoine historique, les conservateurs et gardiens de musées nationaux ont affronté, au péril de leur vie, de multiples épreuves. Ils avaient pour devoir d’évacuer les œuvres, de les cacher, d’éviter les incendies provoqués par l’ennemi, les bombardements et les menaces de pillage d’Hitler.

Deux parcours sont possibles. Le premier, au sein même du musée, vous raconte comment les œuvres sont parvenues à être sauvées. Il permet aussi de découvrir à quel point il était dangereux de circuler avec des tableaux aussi rarissimes comme celui de la Joconde et des collections juives de Robert et Maurice de Rothschild.

Le second parcours est plus ludique. Il vous emmène sur les Causses et les montagnes cévenoles pour une randonnée à la rencontre des œuvres sauvées (73 reproductions).

Informations pratiques : Adresse : 1 rue des Calquières, 30120 Le Vigan. Tarif : 5 euros par adulte, gratuit pour les mineurs. Ouvert du mercredi au dimanche, de 10h à 12h puis de 14h à 18h.

Cluedo grandeur nature à Beaucaire, Vallabrègues, Fourques et Jonquières

Pendant les vacances de la Toussaint, l’Agence du tourisme Terre d’Argence organise plusieurs jeux de piste à Beaucaire, Vallabrègues, Fourques et Jonquières-Saint-Vincent pour découvrir de façon originale ces trois villes de l’Est du département du Gard. A l’image d’un “Cluedo” grandeur nature.

À Beaucaire par exemple, la couturière, Agathe Zeublouse, a mystérieusement disparu. Des indices dispersés dans la ville vous permettront de la retrouver. À Vallabrègues, le matin même, l’oseraie de Jean Paille a été complètement dévastée. Pour trouver qui est le coupable, il faudra faire le tour du lac et résoudre les énigmes. Tandis qu’à Fourques, des faits inexpliqués se produisent depuis quelques jours. Serait-ce la faute de cette pierre mystérieuse retrouvée récemment au fond d’un puits ? À vous de trouver la réponse. Enfin, à Jonquières-Saint-Vincent, un message étrange vient d’être glissé sous la porte du célèbre poète Alain Spirassion. Votre mission ? Découvrir son contenu et l’identité du mystérieux messager en parcourant les ruelles de ce petit village pour relever tous les défis.

Informations pratiques : Tarif : 9,50 euros. À réaliser en autonomie. Vente et accueil : Maison du Tourisme et du Patrimoine, 8 rue Victor Hugo. Durée : 2 heures.

Balade contée autour de l’Abbaye de Saint-Roman

À Beaucaire, une balade contée de 5 kilomètres est organisée ce samedi 30 octobre. Vous serez accompagné de Loïc, un guide naturaliste. Il vous fera découvrir les plantes comestibles du massif de l’Aiguille et terminera la randonnée avec une visite commentée de l’abbaye troglodytique de Saint-Roman, classée au titre des monuments historiques. L’expérience est ponctuée de légendes et de tours de magie pour donner un aspect féérique à l’ensemble du parcours. Elle est parfaitement adaptée pour les enfants qui aiment marcher, de 5 à 6 ans.

Informations pratiques : Tarif adulte : 15 euros, tarif enfant : 10 euros. Réservation obligatoire.