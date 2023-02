Nîmes. Dernière semaine pour voir l’exposition “Cabu Visionnaire”

Présentée par l’association “Nîmes s’illustre”, l’exposition “Cabu Visionnaire” se termine le dimanche 26 février. Il ne reste donc plus qu’une semaine pour la découvrir.

L’exposition en hommage à Cabu contient 68 de ses dessins, issus de ses archives personnelles ou de fonds conservés au Musée du Vivant d’AgroParisTech. Affiche : Véronique Cabut / Nîmes s’illustre.

C’est un des grands maîtres du dessin de presse. Jean Cabut, plus connu sous le nom et la signature “Cabu”, est à l’honneur d’une exposition à Nîmes, au Carré d’Art, jusqu’au 26 février. Assassiné en 2015 dans les attentats de Charlie Hebdo, l’exposition rend hommage à l’homme, au caricaturiste, au visionnaire.

“Cabu Visionnaire” est présentée par l’association “Nîmes s’illustre”, grâce aux soutiens de Véronique Cabut, son épouse, et du Musée du Vivant d’AgroParisTech, qui a prêté des dessins déposés par l’artiste. « Elle célèbre la force intemporelle de ses images qui retentissent avec un écho bien particulier dans notre présent de 2023 », explique la Région.

Un trait « bourré d’humour et de cynisme »

L’exposition présente en tout 68 dessins qui touchent des enjeux de société très actuels. « Le trait de Cabu a toujours été clairvoyant, bourré d’humour, de cynisme, d’engagement croquant sans limite des tranches de nos vies quotidiennes et de notre société », s’exprime “Nîmes s’illustre”.

L’association, productrice et en charge du commissariat de l’exposition, voit Cabu, par son travail depuis 50 ans, comme un « esprit vif », un « amoureux de la planète et de tous ses êtres vivants », « un écologiste convaincu et combatif » ou encore « un démocrate qui utilisait son talent pour nous éveiller ou nous réveiller ». Pour découvrir ou simplement profiter d’une de ses facettes de Cabu, il ne reste plus qu’une semaine pour se rendre à la galerie du Hall du Carré d’Art de Nîmes.

Informations pratiques : “Cabu Visionnaire”, exposition dans la galerie du Hall du Carré d’Art de Nîmes. Adresse : 16 place de la Maison Carrée. Dates : jusqu’au dimanche 26 février 2023. Tarif : entrée libre.