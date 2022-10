Vacances de la Toussaint dans le Gard : voici des idées de sorties

Vous passez vos vacances de la Toussaint dans le Gard et ne savez pas quoi faire ? Le Journal Toulousain vous propose une sélection d’idées d’activités et de sorties, comme : la fête de l’automne au Vieux Mas, un festival pour les enfants, une exposition dédiée à la bête du Gévaudan et un jeu d’enquête à la découverte de Villeneuve-lez-Avignon.

Un festival pour les enfants dans le Gard pendant les vacances de la Toussaint

La 21e édition du festival de spectacles jeune public “Un, deux, trois, Soleil” se déroule pendant les vacances de la Toussaint dans différentes villes du Gard. Les enfants sont invités à participer à de nombreux ateliers d’expression artistique organisés tout au long de l’événement. Il y a par exemple des initiations au théâtre, au cirque pour apprendre à être jongleur, acrobate ou équilibriste, à la radio avec des reportages transmis en direct, ainsi qu’à différents instruments de musique. Les prouesses, tant artistiques que techniques, apprises pendant les ateliers seront ensuite présentées au public au cours d’un grand spectacle à Calvisson, juste avant la soirée de clôture du festival.

Les organisateurs de l’événement vous proposent également d’assister à plusieurs spectacles qui émerveilleront les plus petits, comme les plus grands. À Combas, les acrobates et équilibristes de la compagnie Tanmis enchaineront les figures. Dans la commune d’Aspères, des conteurs vous amèneront avec eux dans leur quête pour réveiller “Dame Hiver”. À Fontanes comme à Villevieille, les marionnettes prendront place sur scène pour vous divertir, mais aussi vous faire réfléchir à différents sujets sociétaux. Enfin, à Junas, un clown maladroit vous entrainera avec lui dans une usine pour son premier jour de travail.

Infos pratiques : Programme complet du festival “Un, deux, trois, Soleil”.

Du samedi 29 au vendredi 4 novembre. Tarif : 4 euros. Billetterie en ligne.

La fête de l’automne à Beaucaire

Le Vieux Mas, à Beaucaire dans le Gard, fête l’automne pendant les vacances de la Toussaint. Dans un cadre authentique et convivial, vous remonterez le temps jusqu’au début du XXe siècle, à la découverte des savoir-faire ancestraux de vos grands-parents ou arrière-grands-parents. Des artisans passionnés vous montreront, au travers de démonstrations, le travail du bois, des métaux, et révèleront les secrets de fabrication des cordes et de la monnaie. Un spectacle intitulé “La légende du sorcier Grabador” est aussi présenté chaque jour au cœur des ruines de l’ancien château, pour vous plonger un peu dans l’ambiance d’Halloween.

Le domaine abrite également de nombreux animaux de la ferme, tels que des lapins, des cochons d’Inde, des poules, des chèvres naines, des agneaux, des cochons noirs, des pintades, des poussins, des poneys, des ânes, de sublimes faisans argentés, des canards, des tortues, des moutons, des oies, des vaches ou encore des chevaux. En milieu d’après-midi, les enfants et leurs accompagnateurs sont d’ailleurs invités à venir nourrir tous ces petits compagnons, après avoir dégusté des soupes et des jus de pomme chauds. Vous pouvez terminer la journée par un tour de la ferme en petit train rouge, ou en essayant d’attraper le pompon sur le carrousel attenant à l’aire de jeux.

Infos pratiques : Le Vieux Mas, 1352 chemin de Vegere, Beaucaire.

Du samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre, de 13h30 à 18h. Programme complet.

La Bête du Gévaudan en visite dans le Gard pendant les vacances de la Toussaint

Profitez des vacances de la Toussaint pour aller voir l’exposition “Une histoire de la Bête du Gévaudant” présentée depuis le mois de septembre à la Maison Rouge de Saint-Jean-du-Gard. Vous y découvrez une série de 43 tableaux signés par le peintre et conteur originaire de Nîmes Gérard Lattier, qui a pour habitude de « construire ses œuvres comme des bandes dessinées » dans lesquelles il illustre des histoires, des mythes ou des épisodes religieux, explique les responsables du musée des vallées cévenoles.

Pour cette collection, l’artiste gardois a puisé son inspiration dans la légende de la Bête du Gévaudan. Pendant quatre ans, entre le mois de juin 1764 et juin 1767, cette “bête”, jusqu’alors jamais véritablement identifiée mais souvent associée à un loup, a en effet terrorisé les populations du Gévaudan, un ancien territoire qui s’étend sur les actuels départements de la Lozère et de l’Ardèche. Elle a réalisé une série d’attaques mortelles sur des humains et notamment des bergers du territoire. Elle aurait fait au total plus de 80 victimes. Et provoqué la naissance de folles rumeurs. Ces dernières sont reprises par Gérard Lattier dans l’ensemble des tableaux.

Dans le cadre de l’exposition, la Maison Rouge organise une journée dédiée aux enfants de 6 à 12 ans, durant laquelle ils observeront les œuvres afin de trouver d’autres histoires qui s’y dissimulent. Suite à la pause déjeuner, ils écouteront un conte “qui donne la chair de poule”. Puis, ils participeront à un atelier où ils devront imaginer la fin d’une histoire sous forme d’un spectacle conté, qui sera présenté à la fin de la journée.

Infos pratiques : Maison Rouge, 5 rue de l’industrie, Saint-Jean-du-Gard.

Exposition du 30 septembre au 31 décembre, du mercredi au dimanche 14h à 18h.

Stage-atelier enfant le mercredi 2 novembre de 10h30 à 16h. Tarif : 4 euros. Sur réservation au 04 66 85 10 48.

Jeu d’enquête en famille à Villeneuve-lez-Avignon

L’office du tourisme de la communauté d’agglomération du Grand Avignon vous propose de participer à un jeu d’enquête en famille ou entre amis pendant les vacances de la Toussaint. Accompagnés d’un guide, vous parcourrez le centre historique de cette petite commune de l’Est du département du Gard, à la frontière avec le Vaucluse, pour trouver des indices qui vous permettront de résoudre des énigmes.

Pour mener à bien votre mission, le guide vous donnera un livret-jeu dès le début de la visite. À l’intérieur, vous devrez répondre à des questions portant sur l’Histoire et le patrimoine de la ville. Il vous faudra par exemple relier des noms de fleurs à un mot qui le représente. Ou encore, trouver le nom de chaque partie de l’architecture qui compose le fort Saint-André, dont les remparts datant du XIVe siècle dominent encore Villeneuve-lez-Avignon sur le mont Andaon. Le guide sera présent pour vous donner toutes les clés nécessaires à la résolution de l’enquête.

Infos pratiques : Office de tourisme d’Avignon, 41 cours Jean-Jaurès, Avignon.

Visite quizz le vendredi 4 novembre à 14h30. Réservation en ligne.