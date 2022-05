La qualité de l’air est mauvaise dans le Gard ce lundi 16 et jusqu’au mardi 17 mai, selon les prévisions d’Atmo Occitanie. L’indice de la qualité de l’air sera dégradé sur le reste de la région.

Un nouvel épisode de pollution en Occitanie ; cette fois dans le département du Gard. Selon les prévisions d’Atmo Occitanie, l’agence responsable de la surveillance de la qualité de l’air, ce lundi l’indice « devrait être moyen à dégradé sur une grande partie de la région et mauvais sur le Gard ». L’Ariège est le seul département où la qualité de l’air est moyenne aujourd’hui. Ce phénomène est causé par de fortes concentrations d’ozone dans l’atmosphère.

L’ozone se forme « à partir des transformations chimiques des oxydes d’azote et des composés organiques volatil, principalement émis par le trafic routier et les activités industrielles », précise l’Institut national de l’environnement industriel et des risques. Ce gaz se développe principalement en période estivale, sous l’effet du rayonnement solaire, lorsque les températures sont particulièrement élevées.

L’épisode se poursuivra ce mardi

Le bilan sera à peu près le même ce mardi 17 mai. La qualité de l’air sera toujours dégradée sur l’ensemble de la région, et mauvaise dans le Gard. En revanche, en Ariège, l’indice de la qualité de l’air devrait légèrement empirer, passant de « moyen » à « dégradé ».

Ainsi, sur les territoires où la qualité de l’air est mauvaise, Atmo Occitanie conseille de « réduire les activités intenses à l’extérieur » si des symptômes comme la toux, les maux de gorge ou le mal aux yeux se font ressentir. Et mieux vaut « éviter les zones à fort trafic routier », indique l’Institut.

Charlotte Benatti