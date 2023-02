L’indice de la qualité de l’air est “très mauvais” ce lundi 13 février dans le Gard selon les prévisions d’Atmo Occitanie, à cause d’une pollution aux particules fines dans l’atmosphère. L’Hérault, les Hautes-Pyrénées, le Tarn-et-Garonne et la Haute-Garonne sont également touchés. La situation sera identique demain.

Alerte rouge dans le Gard à cause de la pollution de l’air. © Atmo Occitanie

Alerte rouge. Ce lundi 13 février, l’indice de la qualité de l’air est “très mauvais” dans le Gard selon les prévisions d’Atmo Occitanie, l’agence chargée de la surveillance de l’air dans la région. En effet, le manque de vent et les basses températures empêchent depuis hier les particules fines de se disperser dans l’air, ce qui favorise leur stagnation et, de ce fait, leur concentration. « Compte tenu de la persistance de cet épisode de pollution, la procédure d’alerte est activée pour aujourd’hui et demain », informe Atmo Occitanie. Le département est placé au niveau “cinq” (très mauvaise qualité de l’air), sur une échelle allant de “un” (bonne) à “six” (extrêmement mauvaise).

Mauvaise qualité de l’air dans d’autres départements

Le Gard n’est pas le seul département touché par cet épisode de pollution. La qualité de l’air est également “mauvaise” ce lundi 13 février en Haute-Garonne, dans le Tarn-et-Garonne, les Hautes-Pyrénées et l’Hérault. Ces territoires sont classés au niveau “quatre” sur l’échelle d’alerte d’Atmo Occitanie. Dans le reste de la région, la qualité de l’air est considérée comme “dégradée” (niveau trois).

Demain, mardi 14 février, « les conditions météorologiques très peu changeantes resteront favorables à l’accumulation des particules fines dans l’atmosphère », poursuit Atmo. Ainsi, le Gard sera maintenu au niveau cinq, la Haute-Garonne et le Tarn-et-Garonne resteront au niveau quatre. Comme dans les autres départements, la qualité de l’air de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées sera “dégradée”. Seul l’Aveyron sera relativement épargné en affichant une qualité de l’air “moyenne” (niveau deux).

Éviter les activités physiques en extérieur

Dans les territoires où la qualité de l’air est mauvaise, Atmo Occitanie conseille aux habitants de « réduire les activités physiques à l’extérieur », afin d’éviter les effets néfastes de la pollution sur la santé. Pour ce qui est des balades ou autres loisirs, il est nécessaire de contourner les zones à proximité des grands axes routiers. Si les personnes ressentent des symptômes, tels que de la toux, des douleurs au niveau des yeux ou encore des maux de gorge, il est impératif de contacter un médecin.