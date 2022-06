Dernier jour pour profiter des Nuits des forêts en Occitanie

Le festival “Les nuits des forêts” se termine ce dimanche 26 juin 2022. Voici quelques forêts occitanes dans lesquelles des évènements sont prévus.

L’association Nuits des Forêts relie l’art et la culture aux forêts pour sensibiliser la société aux enjeux forestiers (illustration). Crédit photo : Mjem (Wikimedia commons) CC BY-SA 2.5.

« Depuis plus de 300 millions d’années, les arbres peuplent la Terre. Maillon essentiel de l’écosystème planétaire, les forêts abritent 80% de la biodiversité terrestre », rappelle Nuits des Forêts. L’association organise un festival du 17 au 26 juin 2022, pour donner l’occasion de renouer avec l’écosystème forestier.

« Moyen de subsistance, lieu de vie, matériau ou source d’énergie, la forêt a toujours permis de subvenir aux besoins de l’humanité. Mais aujourd’hui, les forêts sont en crise : maladies, incendies, exploitation intensive… À l’heure de la crise écologique et de l’effondrement de la biodiversité, il est urgent de rééquilibrer les relations entre nos sociétés et nos forêts », explique l’association.

Pendant huit jours, elle organise donc des évènements dans plus de 150 forêts avec les partenaires locaux. Voici trois activités au programme de ce dimanche 26 juin 2022.

Les animations des Nuits des forêts à voir ce dimanche

La forêt de la Matte. De 14h à 19h, la forêt de la Matte (Les Angles, Pyrénées-Orientales) accueille un parcours-spectacle sensoriel de la compagnie Cielo. “J’ai l’impression d’entendre un arbre pousser” est au croisement du théâtre, de l’atelier créatif interactif et de l’installation. Il propose un univers abordant la relation entre l’Homme et la nature. Durée : 1h30.

La forêt domaniale de Notre-Dame de Parlatges. Pendant tout le festival “Les nuits des forêts”, Parlatges (Saint-Pierre-de-la-Fage, Hérault) a été la scène de nombreuse animations. Ce dimanche 26 juin, une visite de la forêt domaniale est prévue avec un agent de l’Office national des forêts. L’après-midi, Ludovic Pouzerate sortira de sa résidence d’écriture qu’il avait entamé au Théâtre de la forêt le 17 juin.

Les bois de Lahitte-Toupière. Ces bois hauts-pyrénéens sont le lieu d’exposition du Musée de l’Invisible et notamment de (“L’arbre antenne”). On y retrouve ainsi les œuvres d’André Hemelrijk et d’Olivier Raud. Des ateliers “Connexion à l’arbre” sont également organisés.

William Bernecker