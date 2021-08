Conjoncture : l’économie de l’Occitanie a encore bien résisté en juillet

La Banque de France publie son étude de conjoncture mensuelle en Occitanie, qui révèle la résistance de l’économie régionale durant le mois de juillet.

Malgré de nouvelles restrictions sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19, « en juillet, l’activité économique régionale a bien résisté », constate la Banque de France dans sa dernière enquête de conjoncture mensuelle. En effet, les chiffres d’affaires en Occitanie sont « globalement stables » dans de nombreux secteurs de l’industrie, du bâtiment et des services marchands. Parmi ces derniers, l’hôtellerie et la restauration « continuent de se redresser fortement », indique l’organisme public. Celui-ci calcule que le PIB de la région est en retrait de 1 à 1,5 % par rapport au niveau d’avant-crise. Une estimation un peu au-dessus de celle de son précédent point de situation.

L’activité industrielle se maintient globalement

En juillet, l’activité industrielle régionale a fléchi à 87% de son niveau normal, après 88% en juin et contre 93% à l’échelle nationale. La Banque de France constate toutefois de nombreuses disparités. Ainsi, les industries agro-alimentaire tournent quasiment au même régime qu’avant l’épidémie. Les secteurs du textile, de l’industrie chimique, des produits plastiques, de la métallurgie ou du bois, à 95 %. L’industrie des matériels de transport se maintient aux trois quarts de son activité normale. Tandis que l’activité des industries des équipements électriques, électroniques et informatiques perd 3 points par rapport au mois de juin, à 91% de son niveau d’avant-crise, légèrement en dessous de la moyenne nationale.

Les services marchands soutenus par l’hôtellerie-restauration

L’activité est également stable en juillet dans les services marchands, à 93% de son niveau normale, contre 94% à l’échelle nationale. Là encore, « les contributions des grands secteurs sont encore inégales », fait remarquer la Banque de France. L’information-communication remonte à 89% contre 95% au niveau national. Le secteur des transports et de la réparation automobile fléchit à 102% de l’activité normale et reste supérieure au niveau national (98%). Alors que le secteur de l’hébergement restauration « progresse très fortement » à 91% de l’activité normale contre 77% au niveau national.

L’activité du BTP s’accélère

À cheval entre l’ industrie et les services marchands, le secteur du Bâtiment et travaux publics poursuit sa progression. La croissance de son activité a même accéléré ce trimestre, selon la Banque de France. « Les carnets offrent une bonne visibilité pour les 6 prochains mois, de manière plus marquée dans le bâtiment que dans les travaux publics », précisent les experts. Le secteur rencontre néanmoins des difficultés à recruter du personnel qualifié.

Les prévisions pour le mois d’août

La Banque de France anticipe une baisse de l’activité industrielle en Occitanie au mois d’août, à 84% de la normale contre 93% au niveau national. Une légère baisse d’activité est également annoncée dans les services marchands, à 91% contre 92% à l’échelle national. « L’hébergement-restauration devrait perdre 7 points (84%) mais resterait très supérieur au niveau national (71%) », prévoient les économistes.

