Le réseau France Services, permettant de faciliter l’accès aux démarches administratives du quotidien, s’étend à Vézins-de-Lévézou, en Aveyron.

Dans un communiqué daté du 23 juillet dernier, la préfecture de l’Aveyron informe que 18 structures France Services ont été d’ores et déjà labellisées dans le département ; la dernière en date concernant la commune de Vézins-de-Lévézou.

Le président de la République a décidé le 25 avril 2019 la mise en place “d’un réseau France Services qui doit permettre à nos concitoyens de procéder aux principales démarches administratives du quotidien au plus près du terrain”, informent les autorités.

Les objectifs du réseau France Services

Le réseau France Services poursuit trois objectifs :

• une plus grande accessibilité des services au public au travers d’accueils physiques polyvalents – les structures France Services – ou de services publics itinérants, les Bus France Services ;

• une plus grande simplicité des démarches administratives avec le regroupement en un même lieu, physique ou itinérant, des services de l’État, des opérateurs et des collectivités territoriales afin d’apporter aux citoyens une réponse sur place, sans avoir à les diriger vers un autre guichet ;

• une qualité de service substantiellement renforcée avec la mise en place d’un plan de formation d’agents polyvalents et la définition d’un panier de services homogène dans l’ensemble du réseau France Services.

18 structures France Services en Aveyron

Les 460 premières structures France Services ont ouvert leur portes en janvier 2020 pour “faciliter l’accès des habitants aux services publics, en particulier dans les zones rurales et les quartiers prioritaires de la politique de la ville”. De nouvelles vagues de labellisation interviendront d’ici à 2022 pour aboutir à un véritable maillage de proximité.

En Aveyron, ce sont désormais 18 structures France Services qui ont été d’ores et déjà labellisées : Arvieu, Argences en Aubrac, Bozouls, Saint-Geniez d’Olt et d’Aubrac, Marcillac, Naucelle, Réquista, Séverac d’Aveyron, Entraygues-sur-Truyère, Rignac, Vabres l’Abbaye, Laissac, Onet-le-Chateau, Rivièresur-Tarn, Saint-Santin, Luc-la-Primaube, Campagnac et Vézins-de-Lévézou.

Retrouvez plus d’informations sur le site du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Source : communiqué de presse