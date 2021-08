Rodez en tête des villes moyennes où il fait bon vivre

Pour la 2e année consécutive, Rodez se place en tête des villes moyennes où il fait bon vivre.

“C’est avec beaucoup de fierté que notre ville a été classée en tête des villes moyennes où il fait bon vivre, devant Biarritz et Anglet”, s’enorgueillit Christian Teyssèdre, le maire de la ville de Rodez.

Le classement établi par l’association des villes et villages où il fait bon vivre est paru en avril 2021 dans le Journal du Dimanche, et s’appuie sur 183 critères issus de sources officielles (Insee, entités publique étatiques…).

La reconnaissance du travail accompli à Rodez

Ce classement est “la reconnaissance du travail accompli par les acteurs locaux qui font vivre notre cité depuis des décennies : les entreprises, les commerçants, les associations, les professionnels de santé et les élus d’hier et d’aujourd’hui. Ce classement montre que notre ville est dynamique et répond aux attentes des jeunes, des familles, des actifs et des retraités”, poursuit Christian Teyssèdre.

Selon lui, la construction d’équipements structurants est “au coeur de la réussite de notre ville” : les maisons de retraite, de santé, l’hôpital, Vabre, Le Trauc, Paul Lignon, l’amphithéâtre, le centre nautique, la salle des fêtes, la MJC, les musées Soulages, Fenaille, Denys Puech, la médiathèque, la maison des associations, le multiplexe cinéma…

La ville de Rodez “revitalisée”

“Tous nos équipements, qu’ils soient de santé, culturels, sportifs, sont autant de lieux de rencontre, de partage et de convivialité. Nous sommes fiers d’avoir revitalisé et embelli notre ville. Le coeur historique a été réaménagé pour favoriser le vivre ensemble tout comme les places, boulevards, avenues, rues et squares des différents quartiers. Le jardin public, agrandi et embelli, est le symbole de la qualité de vie ruthénoise”.

Source : Journal de la Ville de Rodez n°33 – juin 2021