Que faire dans l’Aveyron pendant les vacances de Pâques ?

Il vous reste encore quelques jours pour profiter, en famille ou entre amis, des nombreuses activités proposées en Aveyron pendant les vacances de Pâques. Cluedo grandeur nature, randonnée aux flambeaux, atelier créatif ou chasse au trésor… Faites votre choix.

Un trésor dans un château de l’Aveyron

L’association Les Amis du château de Coupiac vous propose de participer à une grande chasse au trésor pendant les vacances de Pâques. L’objectif est de vous faire découvrir, de manière ludique, cette superbe forteresse médiévale bâtie à la fin du XVe siècle, au cœur du Parc naturel régional des Grands Causses.

Au cours de votre enquête, vous devrez chercher des indices dissimulés dans les 15 salles aménagées du château. Ils vous aideront à répondre aux énigmes énoncées sur le livret de jeu. Certaines, faciles, sont destinées aux enfants. D’autres, plus difficiles, doivent être résolues par les plus grands. « Bien entendu, après moult épreuves, elles mènent vers un trésor bien mérité, à découvrir et à partager », annoncent les organisateurs.

Pour se plonger entièrement dans l’ambiance, des costumes moyenâgeux confectionnés par les membres de l’association sont mis à disposition de tous les visiteurs. Le temps d’une visite, entrez dans la peau d’un prince, d’une princesse, d’un noble ou d’un villageois.

Infos pratiques : Château de Coupiac, 6 place du manège, Coupiac. Ouvert de 14h à 18h pendant les vacances de Pâques. Livret-jeu gratuit à l’accueil. Tarif entrée : de 2 à 6 euros.

Ateliers créatifs au musée Fenaille pendant les vacances de Pâques

Le musée Fenaille de Rodez organise plusieurs ateliers créatifs pendant les vacances de Pâques. Ce mercredi 4 mai par exemple, vous êtes invités à découvrir l’exposition temporaire de dioramas (reconstitutions de décors) installée au musée, avant de vous essayer à cet art.

Vous disposerez alors de papiers de couleur, d’images, de crayons, de végétaux, de sables ou encore de paillettes pour fabriquer vos propres décors en trois dimensions. Le lendemain, les animateurs vous proposent également de participer à un atelier de mosaïque “upcyclée”. L’objectif sera de réaliser des œuvres à l’aide de fragments de CD.

L’occasion aussi de voir ou revoir les collections du musée Fenaille, portant sur l’archéologie, l’art et l’histoire de l’Aveyron depuis les premières traces de l’Homme, il y a près de 300 000 ans, jusqu’à l’aube du XVIIe siècle. Vous contemplerez notamment la plus grande collection française de statues-menhirs, mais aussi plus d’un millier de sculptures qui illustrent les différentes périodes de l’Histoire, de la préhistoire à la Renaissance.

Infos pratiques : Musée Fenaille, 14 place Eugène-Raynaldy, Rodez. Ouvert de 10h à 18h. Tarif entrée : de 7 à 11 euros. Billetterie en ligne. Atelier diorama mercredi 4 mai à 11h. Atelier mosaïque jeudi 5 mai à 11h ou 14h.

L’Aveyron à la lueur des lampions

Vos vacances de Pâques se termineront sur une sortie pour le moins originale en Aveyron. L’association Les Amis du château de Pagax organise ce week-end une randonnée nocturne, durant laquelle vos pas seront éclairés à la lueur des lampions.

Le départ de la balade se fera au château de Pagax en début de soirée. Accompagnés de plusieurs animateurs, vous emprunterez par la suite un chemin qui s’enfonce dans la forêt, sur les traces du seigneur de Pagax, Henri Victor de Moret (1642-1704). Le parcours, qui descend dans la vallée jusqu’au ruisseau du moulinet, forme une boucle d’environ trois kilomètres. Il sera ponctué par plusieurs animations, dont de la musique, des récits de légendes et une distribution de potion magique.

À votre retour, vous vous émerveillerez devant le château de Pagax, éclairé par des torches et des chandelles. Un vin chaud, un apéritif et un petit en-cas vous seront alors servis. Une expérience inédite à vivre en famille ou entre amis.

Infos pratiques : Château de Pagax, Flagnac. Randonnée nocturne samedi 7 mai à 20h30. Tarif : 10 euros. Inscription en ligne. Équipement de marche souhaité.

Cluedo géant dans un monastère pour les vacances de Pâques

Participez à une partie de Cluedo grandeur nature au monastère de la Chartreuse Saint-Sauveur, à Villefranche-de-Rouergue.

L’histoire raconte qu’un dimanche de juin 1513, les pères qui occupaient la bâtisse ont constaté avec effroi la disparition de leur vénérable relique de Saint Bruno. Malgré des siècles d’enquête, le précieux objet n’a toujours pas été retrouvé. Votre mission sera de découvrir qui est le voleur et pourquoi il a commis cet acte en cherchant des indices dissimulés dans les cloîtres et la chapelle du monastère. Pour vous aider, des photographies, ainsi que les emplois du temps des suspects vous seront donnés.

Une enquête originale qui vous permettra de visiter ce superbe monument construit aux portes de la ville durant le XVe siècle, mais aussi de comprendre comment les moines y vivaient à l’époque.

Infos pratiques : Monastère de la Chartreuse Saint-Sauveur, avenue Vezian Valette, Villefranche-de-Rouergue. Tarifs : de 4,50 à 9 euros. Livret jeu disponible à l’accueil pour 3 euros. Horaires : mardi, mercredi et vendredi, de 14h à 17h. Jeudi et samedi de 10h30 à 12h et de 14h à 17h.