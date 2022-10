Aveyron. Une partie du centre-ville de Millau devient piétonne

Dès la fin du traditionnel marché de Millau, en Aveyron, une partie du centre-ville deviendra piétonne, ce vendredi 28 octobre.

La zone piétonne à Millau. © Mairie de Millau

« Ce vendredi 28 octobre, dès la fin du traditionnel marché de Millau, la piétonisation s’implantera durablement dans le centre-ville apaisé », annonce la municipalité millavoise. « Les deux phases d’expérimentation de 2021 et 2022, ont permis d’affiner les contours d’un modèle durable de piétonisations du cœur de ville. »

Une aire piétonne est mise en place englobant la place Foch, rue Clausel de Coussergues et place de la Capelle avec une partie du boulevard de Bonald, pour permettre aux piétons de profiter pleinement du cœur de ville. Par ailleurs, les barrières et les blocs bétons seront retirés.

Une partie du centre-ville de Millau devient piétonne. Les véhicules motorisés, comme les voitures et les motos, n’y seront pas autorisés. Elle ne doit pas être confondue avec la zone de rencontre, dans laquelle tous les véhicules peuvent circuler, mais les piétons restent prioritaires.

Des aménagements pour la zone piétonne de Millau

Pour les distinguer, de nouveaux aménagements sont installés dans le centre-ville : une signalétique complémentaire (panneaux « aire piétonne » et « zone de rencontre », marquage au sol…), des végétaux, etc, annonce la Mairie. « D’autres équipements sont également à venir avec le déploiement d’arceaux à vélos et des travaux de mise à niveau de certaines zones piétonnes. »

Les automobilistes doivent prendre en compte les nouveaux axes de circulation :

– Le boulevard de Bonald, jusqu’à la rue Louis Julié est ouvert à la circulation à double sens.

– Le boulevard Sadi Carnot et la partie droite de la place des Halles sont accessibles à sens unique, pour permettre aux plus jeunes et aux plus anciens d’accéder directement à l’entrée du CREA.

– La rue de l’Ancienne commune devient une rue à sens unique (depuis les Halles vers la rue Saint Martin). L’aire de retournement rue de l’Ancienne commune sera améliorée.