Aveyron. Une semaine de travaux sur la RN 88 entre Rodez et Albi

La RN 88 sera fermée entre Albi et Rodez en Aveyron pour une semaine à partir de lundi 11 octobre, le temps d’y réaliser des travaux. Voici les déviations mises en place.

Attention, travaux. La préfecture d’Occitanie annonce que “dans le cadre des travaux préparatoires à la réalisation du raccordement du chantier de la déviation de Baraqueville à la 2×2 voies à Quins (côté Albi), la RN 88 sera fermée à la circulation pour une durée d’une semaine à partir du 11 octobre 2021”.

La préfecture ajoute que “les usagers seront déviés, dans les deux sens de circulation, entre l’échangeur de Tauriac de Naucelle et le carrefour giratoire de La Mothe, via la RN 2088 (ancienne RN 88). Les véhicules d’une hauteur supérieure à 4,25 mètres seront déviés, dans le sens Rodez Albi, au carrefour giratoire de La Mothe, par la RD 58 via Naucelle ; dans le sens Albi Rodez, ils seront dirigés, à Naucelle gare, vers la RD 997 et la RD 58. Toutes les déviations feront l’objet d’une signalisation de direction temporaire”.

Il faut noter que “la date de fermeture et la durée des travaux sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques”. Mais Météo-France prévoit un temps très ensoleillé durant toute la semaine.