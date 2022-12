L’Aveyron retenu pour expérimenter la réforme du RSA

Le département de l’Aveyron a été choisi pour expérimenter la réforme du RSA (Revenu de solidarité active) au 1er janvier 2023. Les allocataires devront désormais signer « un contrat d’engagement sur la base d’un accompagnement intensif de 15 à 20 heures par semaine ».

Cette expérimentation de la réforme du RSA va impliquer des changements pour les allocataires dans l’Aveyron dès le 1er janvier 2023 CC BY-SA 4.0 ArnoD27

Le Conseil départemental de l’Aveyron s’en dit satisfait. Le ministère du travail, du Plein emploi et de l’Insertion a dévoilé la liste des départements sélectionnés pour l’expérimentation relative à l’accompagnement rénové des allocataires du RSA (Revenu de solidarité active) la semaine dernière. En tout, 43 avaient manifesté leur souhait de devenir territoires pilotes.

Le ministère a finalement sélectionné 19 départements, dont l’Aveyron, qui reflètent « une pleine diversité sur le plan géographique, démographique et social ». Il est le seul territoire de l’Occitanie à prendre part à cette expérimentation. Le Conseil départemental indique avoir « tout mis en œuvre pour être retenu ». Cette réforme du Revenu de solidarité active sera testée dès le 1er janvier 2023.

En quoi consiste cette réforme du RSA testée en Aveyron ?

Selon le Conseil départemental de l’Aveyron, cette expérimentation sera axée sur plusieurs principes, notamment « une gouvernance coprésidée par le préfet et le président du Département », « des moyens en matière d’accompagnement social et professionnel » ou encore « une logique de droits et de responsabilités avec tous les allocataires des territoires d’expérimentation ».

Ces derniers seront en effet « amenés à signer un contrat d’engagement sur la base d’un accompagnement intensif de 15 à 20 heures par semaine ». « Si la personne ne répond pas à cet engagement, alors la notion de sanction est envisagée », précise le Département qui assure que « le réseau des employeurs locaux sera mobilisé » afin de proposer entre autres « des opérations de recrutement ».