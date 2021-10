Que faire dans l’Aude pendant les vacances de la Toussaint ?

Visites commentées, immersion au temps des croisades, découverte inédite de châteaux, festival de musique… Les activités et sorties à faire en famille sont multiples dans l’Aude pour les vacances de la Toussaint. Voici la sélection du JT.

Les visites commentées à Narbonne

À l’occasion des vacances d’automne, la direction du patrimoine de Narbonne, organise du 25 octobre au 5 novembre des visites guidées, ouvertes à tous et sous la conduite de guides-conférenciers. Plusieurs thèmes y seront abordés. Des collections du Palais-Musée des Archevêques, au patrimoine bâti en passant par l’Histoire de la ville, sans oublier de célébrer le ‘’Fou chantant’’ le jour de la saint Charles.

Le lundi 25 octobre, à 14h30, vous pourrez ainsi découvrir les anciens appartements des Archevêques et leurs collections. Puis, le mardi 26 octobre, à 14h30, les secrets de la cathédrale Saint-Just-et-Saint-Pasteur vous seront révélés… ainsi que son trésor. Les guides-conférenciers vous emmèneront également en balade, le jeudi 28 octobre, à 11h, tout en vous contant l’Histoire du vieux Narbonne. Visite, que vous pourrez compléter les vendredis 29 octobre et 5 novembre, à 11h, par une promenade patrimoniale dans le Palais des Archevêques, le cloître et la cathédrale. Pour finir, le mardi 2 novembre, à 14h30, par la découverte de la basilique Saint-Paul, la maison des Trois Nourrices et le quartier médiéval de Bourg. Clou de ce programme riche, un hommage sera rendu à Charles Trénet, à l’occasion de la saint Charles. Le jeudi 4 novembre, à 14h30, vous partirez à la rencontre de ses souvenirs et de ses inspirations au travers d’un circuit en ville et de la visite de sa maison natale.

Infos pratiques : Réservation obligatoire au 04 68 90 30 66 ou au 04 68 90 31 34 ou encore par mail sur visitesguidees@mairie-narbonne.fr. Plein tarif 6.50 €

La Nuit des châteaux

Partout en France et pour la troisième fois, des centaines de châteaux ouvriront leurs portes, pour une expérience nocturne hors du commun. Une manière de découvrir les trésors du patrimoine au clair de lune. Dans l’Aude, deux sites participent à l’événement : le château de Pennautier (dont les visites nocturnes affichent complet) et celui de Paraza.

Au château de Paraza, vous visiterez les pièces de réception, dégusterez des vins du domaine et pourrez vous délecter d’un dîner aux chandelles. À la lueur d’une bougie, baladez-vous de salle en salle : l’entrée, la salle à manger, le grand salon, le petit salon de musique et la chambre du roi, à chaque pièce découvrez une ambiance d’une autre époque, et laissez-vous porter par les histoires qui vous seront contées. Continuez votre visite par les jardins et attablez-vous pour un dîner de roi au caveau de Paraza.

Infos pratiques : Le samedi 23 octobre. 1 rue du Viala à Paraza. Prix variable en fonction de la formule choisie. Réservations obligatoires.

Carcassonne au temps des croisades

Epok’Tour, le spécialiste de la visite commentée et costumée, vous emmène pour une balade insolite d’une heure et demie dans la cité médiévale de Carcassonne. Vous suivrez Alban, un soldat royal ayant grandi à l’époque des croisades. Il vous plongera au XIIe siècle, en pleine période mouvementée, lors des croisades auxquelles il a participé. D’abord celle des « Albigeois » où il a connu, encore enfant, les affres de la guerre, puis les croisades outremer, en Égypte, où il connaît bien des aventures, entre exploits et déboires. À présent au service de Saint Louis, il vous relatera le vaste chantier de construction de la forteresse de Carcassonne dont il a été témoin sans oublier de vous conter de nombreuses anecdotes sur la vie quotidienne de l’époque. La visite est menée en costume d’époque, en petits groupes pour adultes et enfants de plus de 6 ans.

Infos pratiques : Du dimanche 24 octobre au samedi 6 novembre, à partir de 14h30. Plein tarif : 15 euros. Réservation indispensable.

Les Bulles sonores à Limoux

Rendez-vous exceptionnel et incontournable de la région Occitanie, le festival Les Bulles sonores se tiendra du 29 au 31 octobre, après une année sans édition, Covid oblige. L’association organisatrice Voix Ô Pays annonce, pour cette neuvième édition, des conditions un peu particulières. Pour des raisons sanitaires, les concerts en accès libre se dérouleront en plein cœur de Limoux, place de la République, et les concerts payants sur la scène de l’Olympie. Trois groupes se produiront chaque soir dans le gymnase et deux concerts auront lieu chaque après-midi sur ‘’la scène effervescente’’ du centre-ville. Au programme, de la pop, du reggae, de l’électro, de la variété, du rock et même du rap-musette. Le 29 octobre, à 22h, ne ratez pas Java, le premier groupe qui a mélangé le rap avec l’accordéon dans les années 2000. Précédé de Sidi Wacho, à 20h30, qui vous livrera une prestation endiablée dans une ambiance cumbia, hip hop et Balkan. Autre temps fort du festival : le 30 octobre, le groupe de reggae Danakil qui fêtera ses 20 ans de carrière. Puis, le 31 octobre, ce sera au tour d’El Gato negro d’investir la scène de l’Olympie à 22h, pour un mix pop subtropical, où le sable brûlant du pacifique se mélange au macadam coloré de l’Afrique. Suivi de Deluxe à 23h30, pour clôturer le festival. Dans leurs costumes déjantés, ils vous emporteront dans leur univers coloré et partageront leur dynamisme communicatif.

Infos pratiques : Festival Bulles sonores. Du 29 au 31 octobre, à Limoux.