Narbonne. L’école maternelle Léon Blum aura bientôt sa cantine

Des travaux sont en cours à l’école maternelle Léon Blum, à Narbonne dans l’Aude, pour la création d’une cantine. La livraison est prévue pour le mois de juin. Elle sera donc en place à la prochaine rentrée scolaire.

Gilles Barcellona, architecte de l’agence AD Martin-Barcellona à Narbonne, et Jean-Paul César, adjoint au maire délégué à l’enfance et la jeunesse, sur le chantier de la cantine de l’école Léon Blum. Crédit photo : mairie de Narbonne

D’ici à la fin du mois de juin, les travaux de construction d’une cantine à l’école maternelle Léon Blum, à Narbonne, dans l’Aude, seront terminés. « Ce nouvel espace mesurera 100 m², avec un espace de restauration, des sanitaires et un espace cuisine », annonce la municipalité dans un communiqué.

« Le chantier a débuté en fin d’automne 2021 pour une livraison prévue d’ici fin juin et un coût s’élevant à 415 000 euros pour lequel la ville bénéficie d’une participation de l’État et du département », indique également la mairie de Narbonne.

« À ce jour, les élévations et planchers sont terminés. Les travaux de maçonnerie vont s’achever et les travaux d’étanchéité de la couverture débutent ce lundi 4 avril. Jeudi 7 et vendredi 8 avril, est prévue la pose des menuiseries extérieures. À partir du lundi 11 avril, les travaux d’aménagement intérieur démarreront (doublage, électricité et plomberie) », selon la mairie. Les élèves pourront donc bénéficier de ce nouvel équipement dès la prochaine rentrée scolaire.

L’achèvement des travaux à l’école maternelle Léon Blum marque la concrétisation du plan « une école maternelle = une cantine » lancé en 2016. Ce dernier « permet aux plus jeunes de profiter de la restauration scolaire directement dans leur école, sans avoir à se déplacer », écrit la municipalité. Six lieux de restauration ont ainsi été créés pour un budget de 1,2 million d’euros.