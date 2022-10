Narbonne : Gilles Belzons, un ancien dirigeant du club de rugby, mis en examen pour agressions sexuelles

L’ex-coprésident du club de rugby de Narbonne, Gilles Belzons, est mis en examen pour agressions sexuelles incestueuses sur son fils de 8 ans.

Gilles Belzons, ex-coprésident du club de rugby de Narbonne, est mis en examen pour agressions sexuelles incestueuses depuis le début du mois de juillet dernier, selon les informations rapportées par France Bleu Hérault. Il est accusé par son ex-compagne, de qui il est séparé depuis plus de quatre ans, d’avoir fait subir entre 2018 et 2020 des violences sexuelles à leur fils, aujourd’hui âgé de 8 ans.

Ce dernier serait placé en famille d’accueil depuis le mois de décembre 2021, afin d’être protégé de son père si les accusations portées à son encontre étaient avérées, mais aussi pour ne pas être influencé par sa mère, dénonciatrice des faits. L’enfant peut tout de même voir ses parents deux fois par mois, sous surveillance.

Première plainte classée sans-suite, puis seconde

La mère de l’enfant, infirmière libérale installée à Narbonne, aurait déposé deux plaintes à l’encontre de son ex-conjoint. La première date de 2020, la deuxième de 2021. Le premier recours avait été classé sans-suite. Et ce, malgré les descriptions d’attouchements de la part de l’enfant et les recherches employant les mots “jeunes et ados” sur des sites pornographiques, visiblement retrouvées sur le téléphone de Gilles Belzons durant l’enquête préliminaire, selon le média local.

L’avocate de la plaignante avait alors dénoncé « le manque d’impartialité des magistrats, compte tenu de la notoriété du mis en cause », peut-on lire dans les colonnes de France Bleu Hérault. Gilles Belzons est en effet une personnalité bien connue à Narbonne. Il est un ancien joueur de rugby professionnel ayant évolué dans la région, l’ex-co-président du Racing club Narbonnais et possède par ailleurs trois restaurants dans la ville.

En 2021, la mère de l’enfant a entamé de nouvelles poursuites en se portant, cette fois-ci, partie civile. Puis une information judiciaire aurait été ouverte dès l’été, plaçant l’accusé sous le statut de “témoin assisté” pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, jusqu’en juillet dernier.

Gilles Belzons clame son innocence

Depuis le début des révélations l’accusant d’agressions sexuelles incestueuses sur son fils, Gilles Belzons clame son innocence. Lors d’une conférence de presse organisée au mois de mars dernier, le co-président du club de rugby de Narbonne aurait déclaré : « Oui, c’est vrai que mon fils a dit que je l’avais sodomisé. Puis il est revenu sur ses accusations. C’est la maman qui a tout manigancé, qui le manipule, lui dicte ce qu’il doit dire. Elle lui explique même quand il doit pleurer. Elle endoctrine notre fils et a multiplié les consultations chez les psychologues jusqu’à ce qu’elle en trouve un qui aille dans son sens. Elle a fait des certificats médicaux de complaisance. La justice a bien compris qu’elle était nocive pour lui, c’est pour ça qu’aujourd’hui, il est placé en famille d’accueil », rapporte le média local. Le juge doit rendre ses conclusions dans les semaines à venir.