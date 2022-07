Narbonne. Le festival de la Ville s’invite au palais des Archevêques

Le festival “Musiques au présent”, organisé par la ville de Narbonne, se tiendra du 18 au 22 juillet 2022. Cinq soirées pour cinq concerts dans le cadre du palais des Archevêques.

Le palais des Archevêques accueille l’édition 2022 du festival Musiques au présent de Narbonne. Didier Descouens CC BY-SA 4.0.

En 2021 il s’était tenu au théâtre de la Nature de Narbonne-Plage, en 2022 il s’invite au palais des Archevêques. Le festival de la Ville de Narbonne, Musiques au présent, commence ce lundi 18 juillet, et durera jusqu’au vendredi 22 juillet.

Pendant cinq jours, cinq concerts se tiendront dans la cour de la Madeleine. Comme toujours depuis sa création en 2008, le festival organisé par la Ville de Narbonne est gratuit. Il faut en revanche obligatoirement réserver en ligne, et imprimer son billet chez soi. L’accès sera refusé si le billet n’est pas présenté à l’entrée.

La programmation du festival

Lundi 18 juillet, c’est Le cri du Caire qui ouvrira le festival. Après deux annulations en 2020 et 2021 en raison de la Covid, le trio sera cette fois sur scène. Le chanteur et poète Abdullah Miniawy sera accompagné de Karsten Hochapfel au violoncelle et Peter Corser au saxophone et à la clarinette.

Mardi, ce sera au tour du pianiste Edouard Ferlet, aussi connu sous le nom de Pianoïd. En solo, l’artiste mélange musique classique, électro, jazz et d’autres genres contemporains. Avec un système de piano automatisé, il crée l’illusion d’un duo sur scène avec son double… virtuel.

À l’affiche du festival de Narbonne le mercredi 20 juillet, le trio Suzanne. Les trois voix du groupe sont accompagnés par leurs trois instruments : la clarinette, l’alto et la guitare.

Le jeudi, Paolo Angeli présentera son œuvre “Free Radiohead”. Après une tournée mondiale qui l’a conduit jusque New York, le musicien sarde viendra au palais des Archevêques. Il y interprétera les compositions du groupe Radiohead, avec une guitare orchestre de sa création.

Pour terminer le festival, Ghost Songs se produira le vendredi 22 juillet. Guitare, batterie, saxophone et Fender Rhodes (piano électrique) se répondront pour former une musique mélangeant le rock, le jazz, et la pop.