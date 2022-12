Entre grands classiques et nouveautés, voici le programme 2022 des Féeries de Noël prévues par la Ville de Narbonne.

Visuel : Ville de Narbonne.

Des animations sont prévues tous les jours du mois de décembre. Organisées par la Ville de Narbonne, les Féeries de Noël sont de retour jusqu’au 1er janvier 2023.

Les animations à retrouver tous les jours

Le traditionnel marché de Noël et ses décorations sont à retrouver sur la promenade des Barques. Les stands de produits du terroirs et artisanaux sont ouverts de 11h à 21h en période scolaire, et de 11h à 23h les week-ends et pendant les vacances.

Pour Noël, la fête foraine s’invite également à Narbonne. Les manèges et carrousels s’installent sur le cours Mirabeau, de 11h à 20h en période scolaire, et jusqu’à 22h en dehors. Les horaires sont les mêmes pour la patinoire, qui est également de retour. Les amateurs de patins ont rendez-vous sur la place de l’Hôtel de Ville, au pied du Palais.

Les nouveautés et éphémères des Féeries de Noël de Narbonne

Cette année, l’évènement se dote d’un nouveau lieu. La maison du Père Noël est à retrouver aux 7 et 9 rue Parerie. Un grand décor y a été installé pour prendre des photos. Mieux vaut y aller les mercredis, week-ends, ou pendant les vacances.

Un spectacle de son et lumière a été créé spécialement pour les Féeries de Noël de Narbonne par Christian Salès. Avec comme décor le Jardin de l’Archevêché, le Palais et la cathédrale, “Mystère en Laponie” est à retrouver de 18h à 20h, entre le 16 et le 24 décembre.

Enfin, les enfants pourront entrer dans le monde merveilleux du jouet avec le “Palais du jeu”. Installé dans la salle des Consuls du Palais des Archevêques, il les accueille les mercredis et week-ends, puis pendant toutes les vacances.

De nombreuses autres animations éphémères sont prévues : parades, concerts, évènements de quartier… Le programme complet est disponible en ligne.