Narbonne : création d’un nouveau parking-relais gratuit sur l’avenue Carnot

Un nouveau parking-relais gratuit de 38 places va voir le jour sur l’avenue Carnot de Narbonne. Les travaux ont débuté ce mercredi 28 septembre et devraient durer un mois, sans impacter la circulation des usagers. L’objectif est de désengorger la ville et d’encourager les automobilistes à prendre les transports en commun.

La Ville de Narbonne débute la construction d’un nouveau parking-relais gratuit sur l’avenue Carnot. Il est situé en sortie de ville, en direction de la commune de Coursan, près de la déchèterie. Les travaux, réalisés par l’entreprise Colas, ont démarré ce mercredi 28 septembre et dureront environ un mois. « Pendant la durée du chantier, la circulation automobile ne sera pas impactée », assure la Mairie de Narbonne.

Encourager les automobilistes à prendre les transports en commun à Narbonne

Ce parking-relais de 38 emplacements de stationnement gratuits, dont un pour les personnes à mobilité réduite (PMR), est implanté à l’entrée Nord de la ville. À l’image du parking situé sur le boulevard de Maraussan à l’extrémité Sud de Narbonne, il « aura pour mission d’encourager les automobilistes à laisser leur voiture aux portes de la ville et rejoindre le centre ou les différents quartiers en transport en commun ou par des modes de déplacements doux. L’objectif : réduire le trafic en ville et y désengorger les places de stationnement, ainsi que limiter la pollution atmosphérique, visuelle et sonore », explique la Mairie. À terme, un arrêt de bus sera également installé à proximité du parking-relais afin d’assurer la liaison avec le cœur de ville.

Un parking-relais gratuit aussi imaginé pour les mobilités douces

De même, les utilisateurs de mobilités douces, à savoir les vélos, les trottinettes ou les piétons, bénéficieront d’un espace sécurisé pour se déplacer depuis ce parking. Car il se situe au carrefour de deux axes principaux de Narbonne qui ont connu ces dernières années des aménagements cyclables, tels que la piste de l’avenue Carnot, construite en 2021, et la coulée verte, le long de la rocade, au sein de laquelle un grand parc de 3,2 kilomètres a vu le jour en 2020. Ce dernier « est devenu un espace de transit pour les usagers de déplacements doux, ainsi qu’un itinéraire de balade, de loisirs et de découverte de l’environnement », poursuit la Ville.

Désimperméabiliser les sols

La Mairie de Narbonne ajoute que ce nouveau parking-relais construit sur l’avenue Carnot est réalisé en dalles alvéolaires drainantes afin de désimperméabiliser les sols. « Une solution adoptée par la Ville pour permettre aux sols de retrouver leur rôle naturel d’éponge et de bénéficier ainsi de nombreux avantages : lutte contre les îlots de chaleur, infiltration des eaux pluviales, recharge des nappes phréatiques, préservation de la biodiversité, etc. », termine la Ville.