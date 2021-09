Des bilans d’orientation gratuits pour les jeunes à Carcassonne

Du lundi 20 septembre au mardi 12 octobre prochain, la mairie de Carcassonne propose un bilan d’orientation gratuit aux jeunes habitants n’ayant pas de projet professionnel défini.

La Ville de Carcassonne va tenter d’aider ses jeunes de 18 à 30 ans qui n’ont pas encore de projet professionnel défini. Ceux-ci pourront bénéficier, du lundi 20 septembre au mardi 12 octobre prochain, d’un bilan d’orientation gratuit, dans les locaux du Point information jeunesse et vie étudiante, situé place des anciens combattants d’Algérie. C’est là-bas qu’il faut déposer son dossier d’inscription, composé d’une copie de pièce d’identité, d’un justificatif de domicile, d’un justificatif de situation (certificat de scolarité, attestation Pôle Emploi ou contrat de travail) et d’un CV à jour. Le nombre de places est limité à 18.

Élaborer un plan d’action pour décrocher un emploi ou accéder à une formation

« Ces bilans d’orientations permettent de définir un projet professionnel adapté aux capacités, compétences et appétences de chacun », indique la mairie de Carcassonne dans un communiqué de presse. Durant quatre semaines, les jeunes seront suivis individuellement par des intervenants spécialisés dans les questions d’orientation et par l’équipe d’animation du Point information jeunesse vie étudiante. Après une étude des filières de formation, des métiers et des débouchés d’emplois dans les secteurs envisagés, « un plan d’action sera élaboré afin de décrocher un emploi ou d’accéder à une formation ».

Source : communiqué de presse