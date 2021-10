Narbonne : 37 maires co-signent une tribune pour dénoncer les incivilités

Une quarantaine de maires du Grand Narbonne ont co-signé une tribune dans laquelle ils dénoncent les incivilités et les comportements haineux qui se multiplient depuis quelques mois à l’encontre des élus et des habitants.

« Vos élus disent “stop” aux incivilités et comportements déplacés ». 37 maires du Grand Narbonne co-signent une tribune intitulée “Au nom du vivre ensemble” pour dénoncer les incivilités et les comportements haineux à l’encontre des institutions, des pouvoirs publics, des représentants de proximité et des habitants. « Les défiances, parfois les injures et les menaces se multiplient dangereusement depuis plusieurs mois », expliquent les élus de la communauté d’agglomération.

« Ici, une élue bousculée par un administré indélicat. Là, une maîtresse d’école invectivée par un parent d’élève devant de très jeunes enfants en pleurs. Ailleurs, des employés municipaux raillés, en “privilégiés de la République”. Ailleurs encore, des comportements déplacés, du dépôt sauvage au papier négligemment jeté sur la voie publique à deux pas d’une poubelle », énumèrent les édiles. Ces comportements concernent « une minorité », reconnaissent-ils.

Ils comptent sur le soutien des citoyens

Les maires du Grand Narbonne disent entendre « l’exaspération grandissante » de la « majorité silencieuse » et espèrent le soutien de la population dans leur démarche. Par ailleurs, les élus appellent les autorités a plus de fermeté dans leur réponse aux incivilités.

Pour cela, les édiles appellent le plus grand nombre à signer une pétition disponible sur le site internet du Grand Narbonne. « Soutenez-nous dans notre démarche, initiée au nom de celles et ceux qui, à travers leur métier, leur mandat, leur engagement, donnent de leurs compétences, de leur temps, de leur goût des autres », terminent les co-signataires. En milieu de journée, plus de 600 habitants avaient déjà manifesté leur soutien.