Vigilance rouge “pluies et inondations” en Ariège

Comme la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées, Météo France place le département de l’Ariège en vigilance rouge “pluies et inondations” ce lundi 10 janvier. Les risques de crues sont importants sur les cours d’eau Hers-vif, Ger-Salat et Arize-Lèze.

L’ensemble des départements qui jouxtent les Pyrénées sont placés en vigilance rouge “pluies et inondations” par Météo France ce lundi 10 janvier. En Occitanie, c’est donc le cas de l’Ariège à cause des fortes précipitations qui surviennent depuis le milieu de la nuit. Les pluies se sont renforcées et se poursuivent ce matin, avec des intensités de l’ordre de 5 à 10 millimètres par heure.

Météo France prévoit des cumuls entre 50 et 80 millimètres en plaine, 100 et 130 millimètres dans les vallées et près de 150 millimètres, voire 200 millimètres en montagne. « Les intensités pluvieuses vont progressivement faiblir dans l’après-midi, justifiant la fin de la vigilance rouge et un retour vers la vigilance orange, à affiner toutefois dans la journée », précisent les services de météorologie.

Vigilance orange pour risques de crues

Ces intempéries ont poussé Météo-France à placer l’Ariège en vigilance orange pour risques de crues, notamment sur les cours d’eau Hers-vif, Ger-Salat et Arize-Lèze. La préfecture du département ajoute que la route départementale 119 entre Bézac et Escosse est inondée, de même que la route départementale 326 à hauteur de Daumazan et la D106- 507-626 entre Moulin neuf et Roumengous. La zone d’activité de Lézat est également sous les eaux à cause des débordements de la Lèze.

Des éboulements ou des coulées de boue pourraient également intervenir dans la journée. Il convient de rester vigilant, de limiter les sorties, d’éviter les bordures de cours d’eau et de se mettre à l’abri (en étage) en cas d’inondation. La préfecture de l’Ariège précise que les évacuations de domicile doivent être faites uniquement sur ordre des autorités.