L’Ariège toujours placée en vigilance jaune pour risques de crues et d’avalanches

Météo France maintient la vigilance jaune pour risques de crues et d’avalanches sur le département de l’Ariège ce mardi 11 janvier, suite aux intempéries survenues depuis ce week-end.

Suite aux intempéries survenues ce lundi 10 janvier, Météo France maintient la vigilance “jaune” pour risques de crues et d’avalanches dans le département de l’Ariège aujourd’hui. Les précipitations étaient toujours importantes hier soir et de nouveaux épisodes de pluies pourraient se manifester jusqu’à ce soir, minuit.

Les cours d’eau sont en cours de stabilisation. Une légère décrue s’amorce sur l’Arize, la Lèze et l’Ariège mais le Salat déborde toujours. Il a même atteint les 3,25 mètres dans la soirée d’hier. À Saint-Girons, les cours ne sont pas assurés dans trois écoles, un collège et trois lycées du centre-ville aujourd’hui.

Retour à Saint Girons #inondation 📷ian ours ariegeois l’ensemble du Couserans et du Comminges sont les zones les plus touchées pic.twitter.com/iAUsKJToLx — Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) January 10, 2022

De nombreux dégâts depuis hier en Ariège

À cause des intempéries survenues dimanche et lundi, les agents des services départementaux d’incendie et de secours de l’Ariège ont réalisé plus de 85 interventions. À cela s’ajoutent une vingtaine de mises en sécurité des personnes, dont la majorité est due aux imprudences d’automobilistes qui se sont engagés sur des voies immergées.

Certaines routes restent coupées ce matin à cause des inondations, comme les axes départementaux 40, 206, 407, 6, 430, 3, 603, 33, 117, 420, 22 etc., selon la carte mise à jour sur le site inforoute09.fr.

Près de 3 500 personnes ont été touchées par la montée des eaux. La situation est revenue à la normale après une intervention de l’Agence Régionale de Santé (ARS).

Attention au pompage des eaux

Pour aider les pompiers de l’Ariège à pomper les eaux, un groupe d’intervention de l’Aude et deux groupes d’intervention du Tarn sont venus renforcer les équipes. Certaines opérations sont encore en cours.

Le service départemental d’incendie et de secours en profite pour alerter les populations sur les risques liés aux opérations de pompage effectuées au moyen d’un moteur thermique par les particuliers, dans des lieux clos ou mi-clos. En effet, ces installations électriques exposées à l’eau « nécessitent le contrôle d’un professionnel avant leur remise en tension », explique la préfecture de l’Ariège.