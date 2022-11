Le “nouveau” château de Foix attire fortement les touristes

Suite aux travaux de rénovation et à la réouverture du château de Foix, le Conseil départemental de l’Ariège constate un retour massif des touristes. L’objectif est atteint, avec plus de 100 000 visiteurs accueillis depuis le début de l’année.

Le château de Foix est le « site le plus visité de l’Ariège », selon le Conseil départemental. Et pour attirer encore plus de touristes, le Département à lancé, dès 2017, un vaste de chantier de rénovation de l’édifice et de modernisation de la muséographie, afin « de mieux répondre aux nouvelles attentes des visiteurs ».

Suite à la réouverture du château 2019, après deux ans de travaux, le projet avait pour ambition d’attirer plus de 100 000 visiteurs en 2025 et de développer les retombées économiques sur le territoire. L’objectif est dès aujourd’hui atteint, avec 107 510 entrées enregistrées en date du 20 novembre dernier, et plus de 23 millions de dépenses générées au niveau local entre 2019 et 2021.

De belles retombées économiques “hors” château de Foix

Les travaux de rénovation, financés par le Département de l’Ariège, la Région, l’État et l’Union européenne, ont coûté 8 millions d’euros. Depuis sa réouverture, le château de Foix enregistre un chiffre d’affaires de 2,5 millions d’euros, notamment lié aux achats effectués dans la boutique ou à la vente des entrées sur le site.

Mais les retombées économiques de la venue des visiteurs ne bénéficient pas uniquement au château. Selon une étude commandée par le Département, « la visite de l’édifice est le motif de venue pour 9 % des personnes ayant réalisé un séjour sur le territoire, pour 30 % des personnes ayant réalisé une étape de leur périple sur le territoire et pour 68 % des excursionnistes, c’est-à-dire des personnes étant venues pour la journée ». Autrement dit : la forteresse attire. Et lorsque la visite se termine, les touristes en profitent pour faire un tour dans la ville, manger dans les restaurants ou acheter un souvenir. Si bien que 1 euro dépensé à billetterie de l’édifice représente 4,1 euros de dépenses “hors château”, notamment dans les commerces à proximité. À la fin, le ticket moyen des visiteurs qui viennent à la journée est de 36 euros par personne.