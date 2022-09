Lancement du nouveau réseau de bus de l’agglomération de Foix-Varilhes

L’agglomération Foix-Varilhes se dote d’un nouveau réseau de transports en commun, l’Agglo-bus. Il est constitué de quatre lignes et permet une nette amélioration par rapport à l’offre précédente.

L’agglomération Foix-Varilhes se dote d’un nouveau réseau de transports en commun, l’Agglo-bus. Photo d’illustration. Crédit photo : CC Timcompound

Les Fuxéens et leurs voisins ont un nouveau réseau de transports en commun depuis le 27 août. L’agglomération Foix-Varilhes a lancé l’Agglo-bus pour « améliorer significativement les mobilités du quotidien ». Le service remplace F’Bus. Pour cela, la collectivité a attribué une délégation de service public à la société de transports Keolis pour les six prochaines années.

Le service propose quatre lignes régulières et un service de transport à la demande. L’offre antérieure, limitée à Foix et Montgailhard, est élargie vers de nouvelles communes. « Les nouvelles lignes mises en place feront notamment étape au Chiva (Centre hospitalier intercommunal des vallées d’Ariège) et à Purple campus, centre de formation de la Chambre de commerce et d’industrie, deux équipements non desservis auparavant », selon l’agglomération.

« Afin de favoriser la multimodalité (connexions entre le train et le bus) et limiter l’usage de la voiture en centre-ville, les trajets entre la gare et son parking et les allées de Villote (parvis) à Foix seront gratuits », précise l’agglomération. Pour les autres déplacements, le ticket unitaire coûte un euro.

Quatre lignes de bus dans l’agglomération de Foix-Varilhes

Sur la Ligne 1, la principale du réseau, vingt allers-retours quotidiens sont assurés dans la partie centrale entre le parvis et la gare de Varilhes avec un cadencement à la demi-heure en heures de pointe et à l’heure en heures creuses.

La Ligne 2 circule uniquement sur Foix et desservira la gare, le centre-ville, le centre universitaire et le quartier de Cadirac.

Quant à la Ligne 3, elle dessert notamment les équipements et services publics (le collège, le tribunal, le lycée professionnel de Ferrières, la maison de l’enfance à Ferrières, le centre Olivier Carol…). Elle permet de relier les villages de la Barguillère et le centre de Ferrières. Le samedi, un prolongement vers Serres-sur-Arget et Montoulieu (Ginabat) est proposé.

Enfin, la Ligne 4 fait étape au quartier du Capitany, au centre de Foix, dans la zone d’activité de Peysales et au Purple Campus.

Pour fonctionner, le réseau utilise dix véhicules et compte une équipe de 14 personnes. Ce service a un coût de 1,2 million d’euros par an, soit 7,2 millions d’euros pour les six ans de contrat avec Keolis.