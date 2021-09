Ariège. Saint-Girons accueille un peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie

Selon La Dépêche du Midi, le ministère de l’intérieur a confirmé, ce mercredi 22 septembre, la création d’un peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie, à Saint-Girons, en Ariège.

Le ministère a informé les élus ariégeois, ce mercredi 22 septembre, de la création d’un peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (Psig), à Saint Girons. Selon les informations de nos confrères de La Dépêche du Midi, l’arrêté de création devrait être pris dans les prochains jours, afin que, le 1er décembre prochain, 12 nouveaux agents intègrent la gendarmerie de la ville. Ce qui portera le nombre total de personnels dans le départements à 352.

De nouveaux véhicules et des caméras de surveillance

Le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie de Saint-Girons devrait bénéficier d’une partie du matériel neuf attribué à l’Ariège en 2021, dont 10 véhicules neuf et 16 caméras de surveillance. Christine Téqui, présidente du conseil départemental, déclare à La Dépêche du Midi : “En tant qu’élue du Couserans, je m’en félicite. Conforter la prévention et la sécurité, c’est une bonne chose pour le Couserans. Nous qui montons régulièrement au créneau quand l’État se désengage sur les territoires, on aimerait que ce soit pareil pour le Trésor public.” Au début de l’année, les chiffres de la délinquance était en baisse dans le département.