Les gravières créent de la discorde en Ariège

Les exploitations de granulats, les gravières, sont accusées d’assécher la nappe phréatique en Ariège. Une manifestation a eu lieu dimanche 6 novembre.

Crédit photo : CCpxhere

La discorde est installée. Une manifestation a eu lieu dimanche 6 novembre au Vernet pour défendre la protection de la nappe phréatique. Dans le viseur des manifestants, se trouvent les gravières, des exploitations de granulats en Ariège. Elles sont accusées d’assécher les ressources en eau.

Deux-cents personnes ont pris part à la manifestation, comme le rapporte France Bleu. Elles veulent dénoncer les dégâts écologiques, dont ils estiment que les gravières environnantes sont les responsables. Sur les pancartes, figurent des messages comme « Touche pas à ma nappe ».

Les gravières nombreuses le long de l’Ariège

Les carrières de granulats exploitées pour le bâtiment sont nombreuses le long de la rivière Ariège. Il y en a notamment dans la zone de Saverdun, dans le Nord de l’Ariège. Mais les manifestants reprochent à cette activité son aspect polluant.

Guillaume Blanc, un militant cité par France Bleu, affirme que dans d’autres villes comme à Montpellier, « on exploite des massifs calcaires pour faire du béton. La grosse différence, c’est que le matériau n’est pas pris dans les nappes phréatiques, qui sont préservées. Ici, on gaspille cette eau. »

Une production locale

De son côté, le secrétaire général de l’Unicem, l’Union nationale des industries de carrières et matériaux en Occitanie, Philippe Gouze, précise que la consommation en eau est minime : « En général, les sites fonctionnent en circuit fermé. Il peut y avoir un appoint extérieur de 2% ou 3% pour compléter, mais c’est négligeable. »

Il ajoute que la demande est importante et qu’il est préférable que la production reste locale : « L’agglomération toulousaine, c’est à peu près 10 à 20.000 habitants de plus par an, donc des gens qui ont besoin de se loger, de se déplacer, d’où le besoin important de matériaux. C’est une industrie de proximité, tous les 30 ou 40 kilomètres le prix du caillou double, c’est lié au transport. »